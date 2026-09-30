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Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

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Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
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Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. ön eleme turunda rövanş maçında Belarus temsilcisi Minsk'i 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanşında Belarus temsilcisi Minsk ile karşılaştı. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. 

TEK GOL BUSEM ŞEKER'DEN

Karşılaşma boyunca rakibine oranla daha iyi bir performans sergileyen sarı-lacivertlilerin tek golünü 34. dakikada Busem Şeker kaydetti.

FENERBAHÇE SON 16'DA

İlk maçı 4-1'lik skorla kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı. UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu kura çekimi 2 Ekim Cuma günü TSİ 13.00'te yapılacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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