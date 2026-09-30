Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. ön eleme turunda rövanş maçında Belarus temsilcisi Minsk'i 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanşında Belarus temsilcisi Minsk ile karşılaştı. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
TEK GOL BUSEM ŞEKER'DEN
Karşılaşma boyunca rakibine oranla daha iyi bir performans sergileyen sarı-lacivertlilerin tek golünü 34. dakikada Busem Şeker kaydetti.
FENERBAHÇE SON 16'DA
İlk maçı 4-1'lik skorla kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı. UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu kura çekimi 2 Ekim Cuma günü TSİ 13.00'te yapılacak.