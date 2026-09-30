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Sinop'ta alabora olan teknede 1 polis öldü, kayıp polis aranıyor

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Sinop'ta alabora olan teknede 1 polis öldü, kayıp polis aranıyor
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Sinop'ta iki polis memurunun bulunduğu teknenin alabora olması sonucu başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında bir polis memuru hayatını kaybetti. Kayıp polis memurunun bulunması için Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda çalışmalar sürüyor.

Sinop'un Lala köyü sahilinde iki polis memurunun bulunduğu teknenin alabora olması sonucu denizde arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Kazada bir polis memuru hayatını kaybederken, kayıp diğer polis memurunu arama çalışmaları ise sürüyor.

Sinop Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "30 Eylül 2026 günü akşam saatlerinde, Sinop Merkez Yalı köyü açıklarında, içerisinde iki vatandaşımızın bulunduğu bir teknenin alabora olduğu bilgisi alınmıştır. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edilmiş; vatandaşlarımızın bulunması ve kurtarılması amacıyla derhal arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Yürütülen çalışmalar kapsamında bahse konu ihbardaki kazazedelerin Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memurumuzun olduğu anlaşılmıştır. Kazazedelerden polis memurumuz O.G.Y. ekipler tarafından kıyıya çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Kayıp olan diğer polis memuru N.Ş.'nin bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığının hava destekleri, Deniz Polisi ve Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda aralıksız olarak sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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