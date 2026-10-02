Orkun Kökçü neden yok, Belçika Türkiye maçında Orkun Kökçü yok mu, yedek mi, kadroda yok mu?

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Bizim Çocuklar'ın Belçika karşısında puan arayacağı mücadele öncesinde, milli takımın orta saha kurgusunda önemli bir değişiklik yaşandı. Hakan Çalhanoğlu'nun ardından Orkun Kökçü'nün de kadroda yer almaması, futbolseverlerin gündemine oturdu. İtalya maçının ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle tecrübeli oyuncunun Liege'de forma giyip giyemeyeceği araştırılırken, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın bu eksikliği nasıl gidereceği de merak konusu oldu. Peki, Orkun Kökçü Belçika- Türkiye maçında neden yok? Haberimizde konuya ilişkin tüm ayrıntıları derledik.

ORKUN KÖKÇÜ NEDEN YOK?

Orkun Kökçü, yaşadığı sakatlık nedeniyle Belçika- Türkiye maçının kadrosunda yer almıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), deneyimli orta saha oyuncusunun ayak parmağındaki ağrıların artması üzerine aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı. Bu nedenle Orkun, Liege'deki karşılaşmada forma giyemeyecek.

ORKUN KÖKÇÜ YEDEK Mİ?

Hayır. Orkun Kökçü, Belçika maçında yedek kulübesinde de bulunmayacak. Aday kadrodan çıkarılan yıldız futbolcu, millilerin kampından ayrılarak kulübüne döndü.

TFF'DEN ORKUN KÖKÇÜ AÇIKLAMASI

TFF, Orkun Kökçü'nün durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de ise İtalya ile deplasmanda oynayacağı maçlar öncesinde aday kadroda değişikliğe gidildiğini duyurdu. Açıklamada, Bursa'da oynanan İtalya maçının ardından ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun'un aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam etmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SAKATLIĞI NE?

Orkun Kökçü'nün sorunu, ayak parmağında yaşadığı ağrılar. İtalya karşılaşmasının ardından şikâyetleri artan oyuncunun, milli takım sağlık ekibinin değerlendirmesi sonucunda kamptan ayrılmasına karar verildi. Yıldız futbolcu, tedavi sürecini kulübü Beşiktaş'ta sürdürecek.

İTALYA MAÇINDA DA YOK

Aday kadrodan çıkarılan Orkun Kökçü, yalnızca Belçika karşılaşmasında değil, millilerimizin 5 Ekim'de İtalya deplasmanında oynayacağı maçta da forma giyemeyecek. Bu durum, ay-yıldızlıların orta sahasında iki maç boyunca önemli bir eksiklik yaşanması anlamına geliyor.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN A MİLLİ TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Orkun Kökçü, A Milli Takım formasıyla bugüne kadar 54 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda toplam 3 bin 96 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 4 gol ve 11 asistle takımına önemli katkılar sağladı. Disiplinli oyunuyla da dikkat çeken Orkun, milli takım kariyerinde yalnızca 8 sarı kart gördü.

ORKUN'UN YOKLUĞU MİLLİLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Hakan Çalhanoğlu'nun da sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmaması, Orkun Kökçü'nün eksikliğini daha da hissedilir hale getiriyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın, iki deneyimli orta saha oyuncusunun yokluğunda farklı isimlerle bu bölgeyi şekillendirmesi gerekiyor.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mücadele, 2 Ekim 2026 Cuma günü, yani bugün Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Liege'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. ATV; Digiturk ve D-Smart'ta 25. kanal, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+'ta ise 24. kanal üzerinden izlenebiliyor.