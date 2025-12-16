Haberler

ÖGG 118. dönem sınav soruları açıklandı mı? 118. dönem EGM ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman, nereden bakılır?

ÖGG 118. dönem sınav soruları açıklandı mı? 118. dönem EGM ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman, nereden bakılır?
Güncelleme:
ÖGG 118. dönem sınav soruları ve cevapları! Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı, 14 Aralık 2025 Pazar günü Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, A ve B kitapçıkları üzerinden sorulara ve cevap anahtarlarına ne zaman erişim sağlanacağını merak etmeye başladı.

Özel güvenlik görevlisi adaylarının katılım sağladığı 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde uygulandı. Sınavın ardından adaylar, sorular ve sonuç takvimiyle ilgili resmi duyurulara odaklandı.

ÖGG 118. DÖNEM SINAV SORULARI

Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinasyonunda 14 Aralık 2025 Pazar günü yapıldı. Sınavda adaylara, katıldıkları sınav türüne göre farklı sayıda soru yöneltildi ve süreler buna göre belirlendi. Silahlı sınava giren kursiyerlere 100 genel soru ile 25 silah bilgisi sorusu soruldu ve toplam 150 dakika süre tanındı.

Silahsız sınav türünde ise adaylara yalnızca 100 adet genel soru yöneltildi ve bu sınav için 120 dakika süre verildi. Silah farkı sınavına katılan adaylar ise sadece 25 adet silah bilgisi sorusunu yanıtladı ve bu sınav 30 dakika sürdü. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, kitapçıklar üzerinden doğru ve yanlış sayılarını inceleyerek tahmini puan hesaplaması yapabilmek için soruların yayımlanacağı tarihi beklemeye başladı.

ÖGG 118. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NEREDEN BAKILIR?

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 118. dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Aralık 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, A ve B soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi olan www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden görüntüleyebilecek.

ÖGG 118. dönem sınav soruları açıklandı mı? 118. dönem EGM ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman, nereden bakışır?

Yazılı sınav sorularına yönelik itiraz süreci de takvimde yer aldı. Buna göre adaylar, sınav sorularına 17-19 Aralık 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yapılan itirazların değerlendirilmesinin ardından yazılı sınav sorularına ilişkin itiraz sonuçları 26 Aralık 2025 tarihinde ilan edilecek.

ÖGG 118. SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

118. dönem ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de kılavuzda paylaşıldı. Buna göre yazılı sınav sonuçları 2 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için de ayrı bir süreç belirlendi. Yazılı sınav sonuçlarına 5-7 Ocak 2026 tarihleri arasında itiraz edilebilecek. Yapılan itirazların ardından sonuçlar 8 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak ve değerlendirme süreci tamamlanmış olacak.

