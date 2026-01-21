Nusaybin bayrak olayları SON DAKİKA! Mardin Nusaybin'de kaç kişi gözaltına alındı, gözaltına alınanların isim soy isim gözaltı listesi açıklandı mı?

Sınır hattında yaşanan gerginliğin ardından "Nusaybin bayrak olayı son durum ne?" sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, kamuoyu gözaltına alınanların soy isim listesi ve kimlik bilgilerini araştırmaya başladı. Bakanlık kanadından gelen son bilgilere göre Bayrak provokasyonu olayına karışan 14 kişi gözaltına alındı. Güvenlik gerekçesiyle gözaltı listesi resmi olarak paylaşılmazken, Nusaybin'deki provokasyonun perde arkasına dair yeni bulgular gelmeye devam ediyor.

ŞANLI AL BAYRAĞIMIZ YENİDEN GÖNDERDE

Suriye tarafında toplanan terör örgütü YPG/SDG sempatizanlarının sınır hattındaki bir binada bulunan Türk bayrağına yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonrası güvenlik güçlerimiz anında müdahale etti. İndirilen Türk bayrağı, kahraman askerlerimiz tarafından vakit kaybedilmeden ait olduğu yere, göndere çekildi. Gurur dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, bayrağımızın yeniden dalgalanması yüreklere su serpti.

BURHANETTİN DURAN: BU BİR SABOTAJ GİRİŞİMİDİR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırının zamanlamasına ve amacına dikkat çekti. Duran, "Nusaybin-Kamışlı hattında yaşanan bu hain saldırı, sadece bayrağımıza değil, milletimizin huzuruna ve terörsüz Türkiye hedefimize yönelik açık bir provokasyondur," dedi. Karanlık odakların devreye girdiğini belirten Duran, devletin kararlılığının sarsılamayacağını vurguladı.

ÖMER ÇELİK: FAİLLER BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise alçak saldırıyı lanetleyerek, bu eylemi gerçekleştirenlerin hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti. Çelik, "Bayrağımız mukaddesatımızın sembolüdür. Sınır hattında değerlerimize saldıran terör yandaşları, bu küstahlığın bedelini muhakkak ödeyecektir," sözleriyle Türkiye'nin tavizsiz duruşunu hatırlattı.

OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASILDI: 14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın hemen ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, bayrak provokasyonuna karıştığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Adli ve idari süreç titizlikle devam ederken, sınır hattındaki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yetkililer, bu tür karanlık tertiplerin Türkiye'nin terörle mücadele azmini kıramayacağının altını çizdi.

Terör örgütünün bir süredir yaptığı çağrılar neticesinde Kamışlı tarafında toplanan grubun, geçişe kapalı olan sınır kapısındaki kontrol binasına yöneldiği öğrenildi. Türk askeri personelinin uyarılarına rağmen gerçekleştirilen bu saldırı sonrası hem sahada hem de adli makamlarda yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Detaylar geliyor...