Mehmet Uçum kimdir, siyasete nerede başladı? 2028 seçimini işaret eden başdanışman kaç yaşında, nereli?

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"Seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılması büyük oranda netleşti." Bu cümle 15 Ekim 2026'da Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a ait. Cumhuriyet'in aktardığına göre Uçum aynı görüşmede yeni anayasa ve Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuştu.

SEÇİM VE ANAYASA HAKKINDA NE DEDİ?

Uçum, 1 Ekim 2026'nın yeni anayasanın yapım sürecinin başlangıç tarihi olarak belirlenebileceğini söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Milli Güvenlik Kurulu kararının bu yıl bitmeden ilan edilmesini de "kuvvetle muhtemel" gördüğünü açıkladı.

Seçim tarihi konusunda ilk kez konuşmuyor. 17 Eylül 2026'da, TBMM'de 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar verilirse 16 Nisan 2028'de sandık kurulabileceğini söylemişti.

MEHMET UÇUM KİMDİR?

Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili olan avukat. Mesleği iş ve sosyal güvenlik hukuku. Aralık 2015'ten bu yana başdanışmanlık görevinde.

KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

19 Mayıs 1965'te Kars'ın merkezindeki Bayrampaşa Mahallesi'nde doğdu, 61 yaşında. Habertürk'e 2015'te verdiği röportaja göre yedi çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu. Babası 1974'e kadar Kars Belediyesi'nde önce işçi, sonra memur olarak çalıştı, ardından Almanya'ya gitti.

Kars'ta meslek lisesinin elektrik bölümünü okudu. Sonra hukuka yöneldi ve 1986'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Çalışma Ekonomisi bölümünde yaptığı yüksek lisansın tezi "Türkiye İş Hukukunda Arabuluculuk" adıyla kitap olarak yayımlandı.

SİYASETE NEREDE BAŞLADI?

Uçum siyasete solda başladı. Habertürk'teki röportajlarında eski Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) gençlik kesiminde yer aldığını, ilk duvar yazısını 12 Eylül 1980 darbesinden beş gün önce yazdığını anlattı. O dönem gözaltına alındığını ve işkence gördüğünü de söyledi. 2016'da kendini "muhafazakâr sol demokrat" diye tanımladı.

AVUKATLIKTAN BAŞDANIŞMANLIĞA

Uzun yıllar İstanbul'da serbest avukatlık yaptı ve İstanbul Barosu İş Hukuku Komisyonu'nun kurucu başkanı oldu. Erdoğan'la 2010'da tanıştı. Çözüm süreci döneminde Akil İnsanlar Heyeti'nin Doğu Anadolu grubunda görev aldı.

7 Haziran 2015 genel seçiminde AK Parti'den Kars milletvekili seçildi. Meclisteki görevi kısa sürdü; Hürriyet'in 10 Aralık 2015 tarihli haberine göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildi. Anayasa, yargı ve seçim takvimi üzerine yaptığı açıklamalar o günden beri sık sık gündeme geliyor.