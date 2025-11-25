Haberler

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 25 Kasım Salı düelloyu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Güncelleme:
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi için geri sayım başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan farklı tarzlarda "pizza" yapmalarını talep etti. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından ikinci dokunulmazlığı kazanan isim, gecenin sonunda açıklanacak. Peki 25 Kasım Salı günü oynanan düelloda kim öne geçti, dokunulmazlığı kim aldı ve potaya çıkan yarışmacı kim oldu?

Masterchef Türkiye'de rekabet hız kesmeden sürüyor. Programın yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu bu kez düello formatında gerçekleşecek. İzleyiciler, 25 Kasım Salı akşamı dokunulmazlığı hangi yarışmacının elde ettiğini, düellonun kazananını ve eleme adayı olarak kimin belirlendiğini merakla takip ediyor.

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR AÇIKLANDI

Bu bölümde MasterChef Türkiye'de haftanın takım dağılımı belli oldu. Şeflerin yaptığı kaptanlık düellosunun ardından iki takım oluşturuldu.

MAVİ TAKIM:

• Murat Can (Kaptan)

• Çağatay

• Ayla

• Sezer

• Mert

KIRMIZI TAKIM:

• Özkan (Kaptan)

• Gizem

• Sümeyye

• Barış

• Hakan

MASTERCHEF 2025'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi yine büyük heyecana sahne oldu. Zorlu performansların sergilendiği iki aşamalı finalin sonunda, en düşük puanı toplayan Furkan, yarışmaya veda eden isim olarak açıklandı. Böylece Furkan MasterChef hayallerini geride bırakan yarışmacı oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlığı almak için mutfakta sıkı bir mücadele verecek. Yarışmacılar kendi yeteneklerini ortaya koyarak en iyi tabağı çıkarmaya çalışacak. Günün sonunda en başarılı yemeği hazırlayan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

HAFTANIN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar yeniden tezgâh başına geçti. Danilo, Mehmet ve Somer Şef bu kez yarışmacılardan yaratıcı "pizza" çeşitleri yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra ikinci dokunulmazlığı kazanan isim akşam bölümünün sonunda duyurulacak.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın eleme adayları henüz kesinleşmedi. Takım içi oylamanın ardından eleme potasına gidecek isimler açıklanacak. Adaylar duyurulduğunda yeni gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

