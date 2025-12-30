Mardin okullar tatil mi? 31 Aralık Mardin'de yarın okullar tatil mi, Mardin Valiliği tatil açıklaması yaptı mı?

Mardin'de 29 ve 30 Aralık tarihlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verilmişti. 31 Aralık Çarşamba günü için ise kentteki eğitim durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Detaylar...

MARDİN OKULLAR TATİL Mİ 31 ARALIK?

30 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Mardin Valiliği tarafından 31 Aralık Çarşamba gününü kapsayan okulların tatil edilmesine yönelik resmi bir karar bulunmuyor. Daha önceki iki günde yoğun kar yağışı ve buzlanma gerekçesiyle il genelinde eğitime ara verilmiş olsa da, bu kararlar yalnızca 29 ve 30 Aralık tarihlerini kapsadı. 31 Aralık için geçerli yeni bir duyuru yapılmadı.

Yetkililerden henüz yazılı ya da sözlü bir açıklama paylaşılmadığı için, okulların eğitim öğretime devam edip etmeyeceği konusunda mevcut durumda resmi durum değişmedi. Valiliğin, gün içerisinde hava şartlarının ağırlaşması halinde yeni bir bilgilendirme yapabileceği ihtimali bulunuyor. Eğitimle ilgili kararların, meteorolojik gelişmeler doğrultusunda ilan edilmesi bekleniyor.

MARDİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Mardin'de 31 Aralık Çarşamba günü için "son dakika" niteliğinde alınmış bir tatil kararı şu ana kadar açıklanmadı. Kentte etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskini artırıyor. Buna rağmen, resmi makamlar tarafından kamuoyuna yansıyan yeni bir tatil bilgisi bulunmuyor.

Önceki günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan kararlar, vatandaşların beklentisini artırmış durumda. Komşu iller Batman ve Siirt'te benzer hava şartları nedeniyle eğitime ara verilmesi, Mardin için de benzer bir adım atılıp atılmayacağı sorusunu gündeme taşıdı.

31 ARALIK MARDİN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Mardin'de 31 Aralık Çarşamba günü hava sabah saatlerinde parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren ise hafif başlayıp yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Tahminlere göre kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye ulaşması, bazı bölgelerde bu seviyenin üzerine çıkması mümkün görünüyor.

Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın yaklaşık -2 derece civarında, en düşük sıcaklığın ise -6 ila -8 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Kuzey yönlü rüzgarların etkili olması, yüksek nem oranı ve don riski nedeniyle özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarıları da paylaşılan tahminler arasında yer alıyor.