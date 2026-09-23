Mansur Yavaş istifa etti mi, Mansur Yavaş neden istifa etti?

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Mansur Yavaş istifa etti mi, neden istifa etti soruları siyasi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden ayrıldığını açıklarken siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Yavaş, kararının öfkeyle ya da ani alınmış bir karar olmadığını ifade ederek istifasının gerekçelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MANSUR YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ! BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. CHP'de 19 Mart'tan bu yana devam eden siyasi ve hukuki tartışmalara, özellikle de "mutlak butlan" sürecine dikkat çeken Yavaş, kararının ani ya da öfkeyle alınmış bir karar olmadığını belirtti. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini ise bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu.

Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada CHP üyeliğinden ayrıldığını kamuoyuna duyururken, bundan sonraki siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini söyledi. Yavaş, kararının arkasında partide yaşanan ayrışmanın yanı sıra bugün yapılan bazı açıklamaların da etkili olduğunu ifade etti.

MANSUR YAVAŞ CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Mansur Yavaş, CHP'den istifa kararının uzun süredir üzerinde düşündüğü bir karar olduğunu belirtti. 19 Mart'ta başlayan ve sonrasında "mutlak butlan" tartışmalarıyla devam eden sürecin CHP içerisinde ciddi bir ayrışmaya neden olduğunu söyleyen Yavaş, bu sürecin Türkiye'deki siyaseti de olumsuz bir noktaya taşıdığını ifade etti.

Yavaş, daha önce parti içerisindeki tutumuyla ilgili bir rahatsızlık olması halinde gereğini yapacağını söylediğini hatırlatarak, bugün yapılan bazı açıklamaların ardından CHP üyeliğinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

MANSUR YAVAŞ GÖREVİNE BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

CHP'den istifa eden Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılmayacağını özellikle vurguladı. Yavaş, bundan sonraki süreçte bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapacağını belirtti.

Yavaş, kendisine oy veren veya vermeyen tüm Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeyi sürdüreceğini ifade ederek, belediye başkanlığını siyasi kariyer basamağı olarak değil, millete karşı üstlenilmiş bir emanet olarak gördüğünü söyledi.

"ÖFKEYLE ALINMIŞ BİR KARAR DEĞİL"

İstifa açıklamasının başında kararının niteliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavaş, kararını uzun süre düşündüğünü belirtti. Siyasette bazı kararların öfkeyle veya kırgınlıkla alınmaması gerektiğini ifade eden Yavaş, bugün açıkladığı kararın da bu anlayışla verildiğini söyledi.

Yavaş, CHP içerisinde yaşanan tartışmalarla ilgili daha önce dile getirdiği görüşlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını da belirterek, "Dün ne söylediysem bugün de aynı noktadayım" mesajı verdi.

"CHP'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRECEK HİÇBİR DAVRANIŞIN İÇİNDE OLMADIM"

Mansur Yavaş, CHP'li bir belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde partiye zarar verecek herhangi bir davranışın içerisinde olmadığını söyledi.

Ankara'daki belediyecilik anlayışına da değinen Yavaş, ayrım yapmadan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti. Halkın kaynaklarının yine halk için kullanılması gerektiğini belirten Yavaş, Ankara'daki çalışmalarının farklı siyasi görüşlerden vatandaşların desteğini aldığını dile getirdi.

"SİYASİ YOLUMA BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDİYORUM"

Yavaş, açıklamasının en dikkat çeken bölümünde CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

Yavaş, "Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim" diyerek, bugün yapılan bazı açıklamaların ardından kararını verdiğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğini belirten Yavaş, siyasi parti üyeliği ile belediye başkanlığı görevini birbirinden ayırdığını ortaya koydu.

MANSUR YAVAŞ'TAN SEÇMEN İRADESİ VURGUSU

İstifa açıklamasında seçmen iradesine geniş yer veren Mansur Yavaş, vatandaşların sandıkta yalnızca bir adaya değil, aynı zamanda bir siyasi iradeye de oy verdiğini söyledi.

Seçmenin iradesinin yok sayılmaması gerektiğini savunan Yavaş, seçmenin onaylamadığı siyasi adreslere makamların taşınmasını doğru bulmadığını ifade etti. Yavaş, siyasi kararların seçmen iradesine bağlı olması gerektiğini vurguladı.

"BÜTÜN ANKARALILARA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Mansur Yavaş, CHP'den ayrılmasına rağmen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevindeki çalışma anlayışının değişmeyeceğini belirtti.

Yavaş, hangi siyasi görüşten olduğuna bakmaksızın tüm Ankaralılara hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi. Belediye başkanlığının kendisi açısından bir siyasi kariyer basamağı olmadığını belirten Yavaş, görevi milletin emaneti olarak gördüğünü ifade etti.

ERTAN IŞIK DA CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa ettiğini açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık da CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Işık, yaptığı açıklamada CHP üyeliğinden istifa ettiğini ve bundan sonraki siyasi aidiyetini Mansur Yavaş ile birlikte sürdüreceğini belirtti.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN TARTIŞMASI NEDİR?

Mansur Yavaş'ın istifa kararının arka planında CHP içerisinde uzun süredir devam eden kurultay ve yönetim tartışmaları bulunuyor. Verilen bilgilere göre Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs 2026 tarihinde CHP'nin Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin "mutlak butlan" kararı verdi.

Söz konusu kararın ardından CHP'nin yönetimine ilişkin tartışmalar daha da büyürken, partide farklı siyasi tutumların ortaya çıkması Yavaş'ın da açıklamalarında sık sık gündeme getirdiği bir konu oldu.

MANSUR YAVAŞ DAHA ÖNCE İSTİFA SİNYALİ VERMİŞTİ

Mansur Yavaş, CHP içerisindeki tartışmalar devam ederken daha önce yaptığı açıklamalarda tarafsız tutumunun parti içerisinde rahatsızlık oluşturması halinde gereğini yapacağını belirtmişti.

10 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamada da benzer yönde mesaj veren Yavaş, siyasi tutumuyla ilgili rahatsızlık oluşması durumunda karar almaktan çekinmeyeceğini ifade etmişti.

Yavaş'ın son açıklamasıyla birlikte CHP üyeliğinden ayrılma kararı resmiyet kazanırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıklaması siyasi gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.