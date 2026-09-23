Hopa'da lokma kaçan çocuk, işletme sahibinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Artvin'in Hopa ilçesinde yemek yerken boğazına lokma kaçan çocuk, oto yıkama işletmesinin sahibi Abdulkadir Yıldız'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hopa ilçesinde Çaykur fabrikasının arkasında bulunan bir oto yıkama işletmesinin ofisinde meydana geldi. Öğle saatlerinde çevredeki çocuklara da yemek ikram eden işletme sahibi Abdulkadir Yıldız, o gün ofiste bulunan bir çocuğa da yemek söyledi. Yemek sırasında çocuğun boğazına lokma kaçtı. Çocuğun nefes almakta zorlandığını ve yüzünün morardığını fark eden Yıldız, hemen yanına giderek Heimlich manevrası uyguladı. Birkaç denemenin ardından lokma çıktı, çocuk yeniden nefes almaya başladı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayı anlatan Yıldız, "Yemek saatindeydik. Genelde etraftaki çocuklara da yemek söylerim. O gün bir çocuğa 'Aç mısın?' diye sordum, 'Açım abi' dedi. Yemek yerken bir anda morardığını gördüm ve boğazına lokma kaçtığını anladım. Daha önce nasıl yapıldığını izlediğim Heimlich manevrası aklıma geldi. Birkaç kez denedim, olmadı ama pes etmedim. Çok şükür sonunda lokmayı çıkarmayı başardık. Çocuğa geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı