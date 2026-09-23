Asena Keskinci'nin gala kombini tartışma yarattı

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Asena Keskinci, "Üç Harfliler: Mühür" filminin galasında basın mensuplarının karşısına çıktı. Oyuncunun tercih ettiği kıyafet, gecenin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

"ANNEM TASARLADI"

Gala sırasında kıyafetinin iddialı olduğu yönündeki yoruma yanıt veren Keskinci, tasarımın annesine ait olduğunu açıkladı. Oyuncu, genellikle annesinin hazırladığı kıyafetleri tercih ettiğini söyledi. Keskinci'nin gala tarzı bazı kişiler tarafından beğenilirken, bazıları ise dekolte terciğini eleştirdi.

"ÜÇ HARFLİLER: MÜHÜR" 25 EYLÜL'DE VİZYONDA

Asena Keskinci'nin başrolünde yer aldığı "Üç Harfliler: Mühür" filminin 25 Eylül 2026'da vizyona girmesi planlanıyor. Korku türündeki filmin oyuncu kadrosunda Keskinci'nin yanı sıra Hicran Çalı ve Oğuzhan Mengübeti de bulunuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE ÇİMEN'İ CANLANDIRACAK

Keskinci, yeni sezonda "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Çimen karakterini canlandıracak. Daha önce Selin Türkmen'in oynadığı karakteri devralan Keskinci, uzun süredir devam eden bir projeye sonradan dahil olduğunu ve setteki ortamı "aile" olarak gördüğünü ifade etti.