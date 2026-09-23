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Roma'nın simgesi Kolezyum'da acı olay! 10 metreden düşen genç işçi hayatını kaybetti

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Roma'nın simgesi Kolezyum'da acı olay! 10 metreden düşen genç işçi hayatını kaybetti
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Kolezyum'da aydınlatma çalışması sırasında 22 yaşındaki işçi, 10 metre yükseklikteki iskeleden düşerek yaşamını yitirdi. Olay nedeniyle Kolezyum'un 2. katı yas nedeniyle ziyarete kapatıldı.

  • Roma'daki Kolezyum'da aydınlatma çalışması sırasında 22 yaşındaki teknisyen Andrea Moretti, yaklaşık 10 metre yükseklikteki iskeleden düşerek hayatını kaybetti.
  • Kazanın ardından Kolezyum'un ikinci katı ziyaretçilere kapatıldı.
  • İtalya'da yılın ilk 7 ayında iş kazalarında 430 işçi yaşamını yitirdi.

İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından Kolezyum'da yürütülen aydınlatma çalışması sırasında 22 yaşındaki teknisyen Andrea Moretti, yaklaşık 10 metre yükseklikteki iskeleden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından Kolezyum'un ikinci katı yas nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

Roma'nın en fazla ziyaret edilen tarihi yapılarından Kolezyum, genç bir işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazasına sahne oldu. Kaza, tarihi amfitiyatroda devam eden aydınlatma çalışmaları sırasında meydana geldi.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Kolezyum Arkeolojik Parkı tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışmalarda görev alan 22 yaşındaki teknisyen Andrea Moretti, yaklaşık 10 metre yükseklikte bulunan iskeleden düştü. Moretti, kazanın ardından hayatını kaybetti.

Yaşanan olay nedeniyle Kolezyum'un ikinci katının bugün ziyarete kapatıldığı bildirildi.

KÜLTÜR BAKANINDAN TAZİYE MESAJI

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, kazanın kendilerini derinden etkilediğini belirterek Moretti'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

7 AYDA 430 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İtalyan basınında yer alan verilere göre, ülkede yılın ilk 7 ayında iş kazalarında 430 işçi yaşamını yitirdi.

Asıl adı Flavianus Amfitiyatrosu olan Kolezyum, milattan sonra 72 ile 80 yılları arasında inşa edildi. Roma İmparatorluğu döneminde büyük gösterilere ev sahipliği yapan tarihi yapı, günümüzde İtalya'nın en fazla ziyaret edilen turistik noktaları arasında bulunuyor.

Kaynak: AA
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