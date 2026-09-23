Malatya'daki fuarda Tarım ekipleri 230 kilo sucuk ve 150 kilo peynire el koydu

MALATYA'da yöresel ürünler fuarında gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 230 kilogram bozulmuş sucuk ile 150 kilogram eritme peynirine imha edilmek üzere el konuldu.

22 Eylül'de Malatya Büyükşehir Belediyesi otoparkında açılan yöresel ürünler fuarında Malatya Valiliği talimatı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Ekipler yaptıkları denetimlerde bozulmuş 230 kilogram bozulmuş sucuk ile 150 kilogram eritme peynir ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca yaklaşık 600 litre karışım yağ, 285 kilogram salça ve çeşitli soslara da el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı