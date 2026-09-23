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Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi

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Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi
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Galatasaray'ın 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Wilfried Singo'nun sakatlığı nedeniyle sahalara dönüşü gecikecek. Milli ara sonrasında Kasımpaşa ve Barcelona maçlarını kaçırması beklenen 25 yaşındaki futbolcunun 17 Ekim'deki Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

  • Wilfried Singo, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle milli ara sonrasında oynanacak Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında forma giyemeyecek.
  • Singo'nun 17 Ekim'de oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında sahalara dönmesi bekleniyor.
  • Singo, geçtiğimiz sezon sakatlık nedeniyle 145 gün sahalardan uzak kalıp 23 maç kaçırdı; bu sezon ise 28 gündür forma giyemiyor ve 4 karşılaşmayı kaçırdı.

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın önemli transferlerinden olan Fildişi Sahilli futbolcu, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle milli ara sonrasında da forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA VE BARCELONA MAÇLARINDA YOK

Milliyet'te yer alan habere göre Singo, milli ara sonrasında oynanacak Kasımpaşa ve Barcelona karşılaşmalarında görev yapamayacak. 25 yaşındaki futbolcunun tedavisinin ardından yeniden takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İŞARET EDİLDİ

Singo'nun Galatasaray'ın 17 Ekim'de oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasında yeniden sahalara dönmesi bekleniyor. Böylece sarı-kırmızılı futbolcunun milli ara sonrasında oynanacak iki önemli karşılaşmada takımını yalnız bırakacağı belirtildi.

İKİ SEZONDA 173 GÜN YOK

Wilfried Singo'nun son iki sezondaki sakatlık geçmişi de dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle 145 gün sahalardan uzak kalan Singo, bu süreçte 23 maç kaçırdı. Fildişi Sahilli futbolcu, bu sezon ise 28 gündür forma giyemiyor ve 4 karşılaşmayı kaçırdı. Singo'nun iki sezonda toplam 173 gün sahalardan uzak kaldığı belirtildi.

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