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Maymun saldırısına uğrayan 91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Maymun saldırısına uğrayan 91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Maymun saldırısına uğrayan 91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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91 yaşındaki kadın, evinin avlusunda yürüdüğü sırada bir maymunun saldırısına uğrayarak yere düştü ve ağır yaralandı. Yaşlı kadın daha sonra hayatını kaybederken, annesinin yardımına koşan kızı da maymunun saldırısına uğradı.

91 yaşındaki kadın, evinin avlusunda bulunduğu sırada beklenmedik bir maymun saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Yaşlı kadının üzerine yönelen maymun saldırıya geçerken, kadın yere düştü.

YERE DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

Maymunun saldırısı sırasında dengesini kaybederek yere düşen 91 yaşındaki kadın ağır şekilde yaralandı. Aldığı yaralar nedeniyle durumu ağırlaşan kadın daha sonra yaşamını yitirdi.

YARDIMA KOŞAN KIZINA DA SALDIRDI

Yaşananları fark eden kadının kızı, annesine yardım etmek için dışarı çıktı. Ancak saldırgan maymun bu kez de kızına yönelerek saldırdı.

Anne ve kızının peş peşe hedef olduğu olayda, 91 yaşındaki kadının aldığı ağır yaralar ölümüne neden oldu. Kızının sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: Haberler.com
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