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Kurtlar Vadisi'nin “Kaşifoğlu”su adliyede! Sedat Savtak ifade vermeye geldi

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Kurtlar Vadisi'nin “Kaşifoğlu”su adliyede! Sedat Savtak ifade vermeye geldi
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Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, “Kurtlar Vadisi Pusu”da “Kazım Kaşifoğlu” karakterini canlandıran Sedat Savtak, bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

  • Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma, Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararının kaldırılmasıyla yeniden başlatıldı.
  • "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.
  • Soruşturma kapsamında dizideki bazı sahneler inceleniyor; "Kazım Kaşifoğlu" karakteri ile Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikler ve sahnelerin zamanlaması dosyada değerlendiriliyor.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. “ Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde “Kazım Kaşifoğlu” karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

“BİLGİ SAHİBİ” SIFATIYLA İFADE VERECEK

Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Daha önce verilen takipsizlik kararı, Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bu kez “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde “Kazım Kaşifoğlu” karakterine hayat veren Sedat Savtak'ın bilgisine başvuruluyor. Savtak, ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

DİZİDEKİ SAHNELER DE İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında dizideki bazı sahneler de incelemeye alındı. “Kazım Kaşifoğlu” karakteri ile Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikler ve dizideki bazı sahnelerin zamanlaması dosya kapsamında değerlendiriliyor. Dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın da daha önce “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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