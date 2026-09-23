Haberler

Edirne'de 15 yıl 2 ay hapis cezası olan cezaevi firarisi bazanın içinde yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de 15 yıl 2 ay hapis cezası olan cezaevi firarisi bazanın içinde yakalandı
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi, polis operasyonunda saklandığı evde yatak bazasının içinde yakalandı. Yakalanma anı kameraya yansıyan firari, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'de hakkında 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin saklandığı evde bazanın içerisinde yakalanma anı kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kentte "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi U.Ö.'yü yakalamak için operasyon düzenledi. Adresine düzenlenen operasyonda firari hükümlünün yatak bazasının içine gizlenmiş olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hande Erçel Milano'da tüm bakışları üzerine topladı! Gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu

Hande Erçel'in Milano tarzı! Beyaz tercihiyle göz kamaştırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! BUDO seferlerinde 8 iptal, İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı

BUDO seferlerinde 8 iptal! İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı
Ankara'da gök gürültülü sağanak trafiği aksattı, şimşekler cep telefonuyla kaydedildi

Kış geliyor! Şimşekler geceyi böyle aydınlattı
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı aldı

Geceye damga vuran görüntüler!
Onana bu kez sahada değil, hacamat sırasında görüntülendi

Kim olduğunu asla tahmin edemezsiniz!

FBI hacklendi: Binlerce çalışanın verileri çalındı

Filmlere konu olacak siber saldırı: Ülkenin kalbine sızdılar!
TFF'den Orkun Kökçü için açıklama

Dev maça günler kala korkulan oldu
Kamyon kasasından düşen 7 pitbull cinsi köpek çevredeki insanlara saldırdı: 4 yaralı

Kamyon kasasından yola düşen 7 pitbull dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı