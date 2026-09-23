Haberler

Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
Güncelleme:
+47 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk’un sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkanvekilinin belirlenmesi için seçim yapıldı. İkinci tur sonunda yaşanan gerginlik sonucu salon boşaltıldı, CHP'nin adayı çekildi. Sonrasında gerçekleşen 3. ve 4. turda AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy alarak başkanvekili seçildi.

  • Adalar Belediyesi'nde yapılan başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz kazandı.
  • Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'rüşvet alma' iddialarıyla 23 Haziran'da tutuklandı.
  • Adalar Belediye Meclisi'nde 27 Haziran'da başkanvekili seçilen Medine Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle 14 Eylül'de istifa etti.

Adalar Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçimi tamamlandı. İlk iki turun toplamında Ak Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz, son turda oyların çoğunluğunu alarak başkanvekili seçildi.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘rüşvet alma’ iddialarıyla 23 Haziran'da tutuklandı. Akpolat’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından 27 Haziran’da Adalar Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde Medine Pamuk başkanvekili seçildi. Bir süre görevini sürdüren Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle 14 Eylül’de görevinden istifa etti. İstanbul Valiliği tarafından yeni başkanvekili seçiminin 21 Eylül’de saat 09.00’da yapılacağı duyuruldu.

21 EYLÜL'DE CHP’Lİ ÜYELER KATILMADI

Önceki gün yapılan başkanvekili seçimine CHP’li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle salt çoğunluk sağlanamadı. Bunun üzerine seçim bugün saat 10.00’a ertelendi. AK Parti grubu Kemal Türkyılmaz’ı aday gösterirken, CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan oldu.

İLK TUR: AK PARTİ ADAYI 5, CHP ADAYI 4 OY ALDI

Adalar Belediyesi’nde 7’si CHP, 2’si AK Parti’den toplam 9 meclis üyesinin oy kullandığı başkan vekilliği seçiminin birinci turunda CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy, AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 ol aldı. Yeter sayısı sağlanamadığından ikinci tura geçildi. Seçimin ikinci turunda CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy, AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz 4 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. 

SALON BOŞALTILDI, CHP'NİN ADAYI ÇEKİLDİ

İkinci tur sonunda salonda gerginlik yaşandı. Salon boşaltıldı ve CHP'nin adayı çekildi. Üçüncü turda ise AK Parti Adayı'nın 5 oy aldığı, salonu terk eden CHP adayının 0 oy aldığı açıklandı ve seçimde 4 tura geçildi.

4'üncü turda ise Kemal Türkyılmaz 5, oylamaya katılmayan Aytül Ekşiyan ise 0 oy aldı ve seçimi Türkyılmaz kazandı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıFLOZOF:

Secım halkın secımı Böyle halkı yok görürseniz sonu ne olur ?

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelis Toktaş:

Helal be Reis

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımbilgi772:

utanmıyorsunda Melis. gerçi bayan reis utanmıyoruz demişti senin için olağan bir durum.

yanıt5
yanıt1
Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

gercek seçimde nasıl bir dolap dönecek acaba

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıHeisenberg:

boşuna oy kullanmayalım o zaman ne gerek var isteyen istediği partiye geçsin .

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

İnsanda vicdan adalet yoksa gerisi teferuattır

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıGokay Ergul:

Milletvekili veya belediyelerin Parti değiştirmesi oy veren insanlara ihanet değil mi sizce ben a partisinin sempatiz Hanım ona göre oy vermişim ama oy verdiğim şahıs kendi menfaati için başka partiye geçiyor bu ihanettir daha ağır laf söylenir de yayınlamazsınız o yüzden söylemiyorum

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıadem alemdar:

chp parti değil glup olmuş çuka çukka

yanıt0
yanıt1

Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kastamonu'da 10 evin zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı

Bir evde başladı, 10 evi vurdu! Yangın kontrol altına alındı
Lüks tatil köyü sanılıyordu! Kamboçya'da 20 bin kişilik dolandırıcılık merkezinin içi görüntülendi

Sahte polis dekoruyla kandırdılar! 20 bin kişilik suç şehri
Merkez Bankası, Papel’in faaliyet iznini iptal etti

Merkez Bankası ünlü şirketin faaliyet iznini iptal etti
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı

18 yıllık hesaplaşma tamamlandı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: Dezenflasyon süreci devam ediyor

Paranın patronundan enflasyon mesajı
Kadir İnanır'ın iki yeğeni sessizliğini bozdu: Aklımızın ucundan bile geçmedi

Kadir İnanır'ın ikiz yeğenleri konuştu: Biz oraya miras için gitmedik
Asena Keskinci'nin gala kombini tartışma yarattı

Dün geceye damga vurdu! Herkes onu konuşuyor

Haaland'dan Türkçe şarkı sürprizi! Bakın ne dinliyor

Dinlediği Türkçe şarkı olay oldu!
Muğla'da göçmenleri taşıyan yelkenli durduruldu! Dikkat çekmemek için şık giyinmişler

Kimse şüphelenmesin diye böyle giyindiler! Planları denizde bozuldu