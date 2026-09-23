Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

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Adalar Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçimi tamamlandı. İlk iki turun toplamında Ak Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz, son turda oyların çoğunluğunu alarak başkanvekili seçildi.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘rüşvet alma’ iddialarıyla 23 Haziran'da tutuklandı. Akpolat’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından 27 Haziran’da Adalar Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde Medine Pamuk başkanvekili seçildi. Bir süre görevini sürdüren Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle 14 Eylül’de görevinden istifa etti. İstanbul Valiliği tarafından yeni başkanvekili seçiminin 21 Eylül’de saat 09.00’da yapılacağı duyuruldu.

21 EYLÜL'DE CHP’Lİ ÜYELER KATILMADI

Önceki gün yapılan başkanvekili seçimine CHP’li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle salt çoğunluk sağlanamadı. Bunun üzerine seçim bugün saat 10.00’a ertelendi. AK Parti grubu Kemal Türkyılmaz’ı aday gösterirken, CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan oldu.

İLK TUR: AK PARTİ ADAYI 5, CHP ADAYI 4 OY ALDI

Adalar Belediyesi’nde 7’si CHP, 2’si AK Parti’den toplam 9 meclis üyesinin oy kullandığı başkan vekilliği seçiminin birinci turunda CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy, AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 ol aldı. Yeter sayısı sağlanamadığından ikinci tura geçildi. Seçimin ikinci turunda CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy, AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz 4 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

SALON BOŞALTILDI, CHP'NİN ADAYI ÇEKİLDİ

İkinci tur sonunda salonda gerginlik yaşandı. Salon boşaltıldı ve CHP'nin adayı çekildi. Üçüncü turda ise AK Parti Adayı'nın 5 oy aldığı, salonu terk eden CHP adayının 0 oy aldığı açıklandı ve seçimde 4 tura geçildi.

4'üncü turda ise Kemal Türkyılmaz 5, oylamaya katılmayan Aytül Ekşiyan ise 0 oy aldı ve seçimi Türkyılmaz kazandı.

Kaynak: Haberler.com