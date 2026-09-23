Haberler

Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı Haber Videosunu İzle
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de futbolcular yoğun maç trafiğinin ardından 6 günlük izne çıkarken, İsmail Kartal ve teknik ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Samandıra'da geride kalan maçların analizleri yapılırken, takımın dönüşü öncesinde lig ve Şampiyonlar Ligi için hazırlıklar da devam ediyor.

Sarı-lacivertli takımda futbolcular yoğun fikstülün ardından dinlenmeye çekildi. Ancak teknik heyet için mesai sona ermedi.

GERİDE KALAN MAÇLAR MASADA

İsmail Kartal, yardımcıları ve performans ekibi, futbolcuların izinli olduğu dönemi kapsamlı bir çalışma süreci olarak değerlendiriyor.

Teknik ekip, geride kalan karşılaşmalarda takımın hücum ve savunma organizasyonlarını, baskı kalitesini, geçiş oyununu ve bireysel performansları detaylı şekilde inceliyor. Yapılan analizlerin, futbolcuların dönüşünün ardından antrenman programına yansıtılması planlanıyor.

FİZİKSEL VERİLER TEK TEK İNCELENİYOR

Samandıra'daki çalışmalarda futbolcuların fiziksel durumları da mercek altında. Yoğun maç temposunun oyuncular üzerindeki etkisi, yüklenme değerleri ve performans verileri değerlendiriliyor. Teknik heyetin, elde edilen sonuçlara göre izin dönüşündeki çalışma programını şekillendireceği belirtildi.

LİG VE ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN HAZIRLIK

İsmail Kartal'ın üzerinde durduğu konulardan biri de önlerindeki lig ve Şampiyonlar Ligi maçları. Teknik heyet, rakiplerin karşılaşmalarını ve oyun alışkanlıklarını şimdiden analiz etmeye başladı. Futbolcular Samandıra'ya döndüğünde hazırlık planlarının tamamının hazır olması hedefleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi

Okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerine 10 maddelik talimat verdi
Hırvatistan Başbakanı, Birleşmiş Milletler'de Sırbistan'ı savaş suçlusu Mladic'i onurlandırdığı için eleştirdi

Hırvatistan Başbakanından BM kürsüsünde Sırbistan'a çok sert tepki
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti

Türk futbolunun acı kaybı! 25 yaşında hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi

Fon krizinden kaç kişi etkilendi? Beklenen resmi açıklama geldi
Netanyahu ABD'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi

Dünya liderlerinin katıldığı zirve için gündem yaratacak karar
İnsan ve robot kapıştı! İşte kazanan

İnsan ve robot kapıştı! İşte kazanan
Hande Erçel Milano'da tüm bakışları üzerine topladı! Gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu

Hande Erçel'in Milano tarzı! Beyaz tercihiyle göz kamaştırdı
Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu

Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Onana bu kez sahada değil, hacamat sırasında görüntülendi

Kim olduğunu asla tahmin edemezsiniz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye 5 maddelik reform teklifi

Dünyaya 5 maddelik yol haritası! Erdoğan kürsüde tek tek sıraladı