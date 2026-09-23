Haberler

Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama... Haber Videosunu İzle
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gece yarısı bir çiftliğe giren aç kurt sürüsü, bahçede bulunan köpeğe saldırdı. Güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen olayda köpeğin feryadı ortalığı inletirken, görüntünün altına "Bu kadar feryada sahibi nasıl dışarı çıkmaz?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Gece yarısı bir çiftliğe giren aç kurt sürüsü, bahçede bulunan köpeğe saldırdı. Güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen olayda köpeğin feryadı ortalığı inletirken, sosyal mecralarda görüntülere "Bu kadar feryada sahibi nasıl dışarı çıkmaz?" diyerek tepki gösterildi.

AÇ KURTLAR ÇİFTLİK BÖLGESİNE İNDİ

Olay, gece saatlerinde yerleşim yerine yakın bir çiftlikte meydana geldi. Aç kaldıkları değerlendirilen kurtlar, gece yarısı çiftlik arazisine girdi. Çiftlik bahçesinde bulunan köpeği gözlerine kestiren kurtlar, bir anda saldırıya geçti.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Çiftliğin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kurtların saldırdığı köpeğin çaresizce direnmeye çalıştığı ve uzun süre ses çıkardığı görüldü. Kurt sürüsünün köpeği parçaladığı anlar kameralara yansırken, görüntülerin yayılmasının ardından birçok kişi çiftlik sahibinin duruma müdahale etmemesine tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com
Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! Eski başkanvekili dahil 9 şüpheli gözaltında

Eski başkanvekili dahil çok sayıda gözaltı
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanından piyasaları sarsan kriz için ilk açıklama
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

O köpek seni korumuş ama sen o köpeği koruyamadın ölüm uykusunda olsan yine duyarsın o evde en azından av tüfeği olmaması mümkün değil havaya bir tane sıksan kaçarlar yazık

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBS:

silahın yoksa al ellerine 2 bıçak bağır çağır gürültü yap ışık aç vesaire koru köpeğini

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alman siyasetçinin öğrenci kredisini ödemek için seçtiği yöntem ülkeyi karıştırdı

Öğrenci kredisini ödemek için seçtiği yöntem ülkeyi karıştırdı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi

Adaletten kaçamadılar! Şimdi hesap zamanı
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı

Fotoğraflardaki detayı fark eden savcılık jet hızıyla harekete geçti
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Siirt Tillo'da güneşin ilk ışınları 262 yıl önceki düzenekle türbeye ulaştı

5 dakika sürdü, vatandaşlar o ana tanık olmak için türbeye akın etti
Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! BUDO seferlerinde 8 iptal, İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı

BUDO seferlerinde 8 iptal! İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı
'Yöresel' diye vatandaşa yedireceklerdi, hepsi imha edildi

"Yöresel" diye vatandaşa yedireceklerdi

Thomas Reis istedi, Trabzonspor harekete geçti! Dünya yıldızı geliyor

Trabzonspor'dan Boateng bombası!