Maltepe bina SON DAKİKA! Maltepe'de bina çöktü, ölü var mı? Maltepe'de çöken kaç yıllık, neden çöktü?

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İstanbul Maltepe'de sabaha karşı 7 katlı bir binanın ilk 3 katında çökme meydana geldi. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki binanın tamamen yıkılma riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, üst katlarda mahsur kalanlar tahliye edildi. Peki, Maltepe'de bina mı çöktü, ölü var mı? Maltepe'de çöken bina hangisi, neden çöktü, kaç yıllık? Detaylar haberimizde.

MALTEPE BİNA SON DAKİKA!

Maltepe'nin Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında çökme meydana geldi. Binanın ilk 3 katı çökerken yapı tamamen yıkılmadan ayakta kaldı.

Çökme sonrası binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yapının tamamen çökme ihtimaline karşı bölgede önlemler artırıldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edildi. Enkazda arama kurtarma çalışması başlatılırken ekipler yaralı 5 kişiyi binadan çıkardı.

Kayıtlara göre 3 katı yıkılan binada 12 daire bulunduğu ve apartmanda 33 kişinin yaşadığı ifade edildi. İstanbul Valisi Davut Gül ise enkaz altında 7 kişinin bulunduğunu, 4 kişiyle temas sağlandığını ve 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

MALTEPE ÇÖKEN BİNADA ÖLÜ VAR MI?

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı binanın ilk 3 katında çökme meydana geldi. Binanın tamamı yıkılmadan ayakta kalırken, üst katlarda mahsur kalan kişiler ekipler tarafından tahliye edildi.

Olayın ardından enkazda arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler tarafından 5 yaralı binadan çıkarıldı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamasına göre enkaz altında 7 kişi bulunuyor. Bu kişilerden 4'üyle temas sağlanırken, 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Verilen bilgilerde olayla ilgili can kaybına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNA HANGİSİ?

Çökme, İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Binanın ilk 3 katı çöktü.

Çöken bölümde bir dükkan ve 4 dairenin bulunduğu, İstanbul Valisi Davut Gül tarafından açıklandı. Binanın alt katında bir tekstil atölyesinin faaliyet gösterdiği de öğrenildi.

MALTEPE'DE BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın ilk 3 katında çökme meydana geldi. Verilen bilgilerde binanın neden çöktüğüne ilişkin herhangi bir açıklama yer almıyor.

Çökme sonrası ekipler bölgeye sevk edilirken, binanın tamamen yıkılma riskine karşı güvenlik önlemleri artırıldı. Enkazda arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da olayın ardından X hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum'un açıklaması şöyle:

"İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından, Valiliğimiz koordinasyonunda İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede inceleme ve çalışmalara başlamıştır.

Devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla sahadadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden, büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah yaralılarımıza acil şifalar versin."

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNA KAÇ YILLIK?

İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamasına göre Maltepe Cevizli Mahallesi'nde ilk 3 katı çöken 7 katlı bina 1987 yılında yapıldı.

Vali Gül, binanın çöken 3 katında bir dükkan ve 4 dairenin bulunduğunu belirtti. Binada toplam 12 daire olduğu ve 33 kişinin yaşadığı ifade edildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir"

Çökme yaşanan binanın tamamen yıkılma ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.