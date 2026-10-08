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Özge Borak'ın babası merdivenlerden düştü, kolu kırıldı

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Özge Borak'ın babası merdivenlerden düştü, kolu kırıldı
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Özge Borak'ın 74 yaşındaki babası Selçuk Borak'ın üç hafta önce merdivenlerden düşerek iki kat aşağı yuvarlandığı ve kolunu kırdığı ortaya çıktı. Babasıyla birlikte galaya katılan ünlü oyuncu, yaşananları "Tam bir görünmez kaza" sözleriyle anlattı.

Özge Borak, 74 yaşındaki babası Selçuk Borak ile bir film galasına katıldı. Galada Selçuk Borak'ın sağ kolunun askıda olması dikkat çekti. Ünlü oyuncunun babasının üç hafta önce merdivenlerden düşerek kolunu kırdığı öğrenildi.

İKİ KAT AŞAĞI YUVARLANDI

Koreograf, dansçı ve oyuncu Selçuk Borak, yaşadığı kazayı anlatarak merdivenlerden düştüğünü ve iki kat aşağı yuvarlandığını söyledi. Borak, düşmenin ardından kolunun kırıldığını belirtti.

"TAM BİR GÖRÜNMEZ KAZA"

Babasının yaşadığı talihsiz olayla ilgili konuşan Özge Borak ise, "Tam bir görünmez kaza" ifadelerini kullandı.

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