ABD'de son dönemde gündeme bomba gibi düşen olaylardan biri, UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın öldürülmesi ve bu olayla bağlantılı olarak tutuklanan Luigi Nicholas Mangione'dir. 2024 yılı sonunda meydana gelen bu cinayet, ülke çapında büyük yankı uyandırmış ve Mangione'yi kısa sürede ulusal bir gündem maddesi haline getirmiştir. Peki, Luigi Mangione kimdir? Luigi Mangione neden cezaevinde? Detaylar...

LUIGI MANGIONE KİMDİR?

Luigi Nicholas Mangione, 6 Mayıs 1998'de Maryland eyaletinin Baltimore bölgesinde doğmuş Amerikalı bir yazılımcı ve bilgisayar mühendisi olarak tanınmaktadır. İtalyan asıllı bir aileden gelen Mangione, babası Louis Mangione ve annesi Kathleen Zannino'nun çocuğudur. Ailenin köklü geçmişi ve iş dünyasındaki başarıları, Luigi'nin erken yaşta eğitim ve teknolojiye ilgi duymasını etkilemiştir.

Mangione'nin eğitim hayatı, Baltimore'daki Gilman School'da başlamıştır. Tamamen erkeklerden oluşan bu okulda futbol, atletizm, kros ve güreş gibi spor dallarında aktif rol almış, aynı zamanda video oyunlarına ve oyun geliştirmeye yoğun ilgi göstermiştir. Kendi kendine kod yazmayı öğrenmiş ve bir oyun uygulaması geliştirme şirketi kurucu ortağı olmuştur.

2016 yılında sınıf birincisi olarak mezun olan Mangione, mezuniyet konuşmasında yapay zekâ ve teknolojinin toplum üzerindeki etkilerini vurgulamıştır. Lisans eğitimini Pennsylvania Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği alanında tamamlamış, aynı zamanda matematik alanında yan dal yapmıştır. Lisansüstü eğitimini de aynı üniversitede yapay zekâ üzerine yoğunlaşarak tamamlamıştır.

Profesyonel olarak Mangione, Johns Hopkins Üniversitesi'nde robotik araştırma stajı yapmış, Firaxis Games'te Civilization VI oyununun kullanıcı arayüzü programlama ekibinde stajyer olarak çalışmıştır. 2019'da Stanford Üniversitesi'nde yapay zekâ öncesi programda baş danışman olarak görev almıştır. Son olarak TrueCar'da uzaktan veri mühendisi olarak çalışmış ve 2023 başında işinden ayrılmıştır.

LUIGI MANGIONE NEDEN CEZAEVİNDE?

Luigi Mangione'nin adı, 4 Aralık 2024'te New York'ta UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın vurularak öldürülmesi olayıyla gündeme gelmiştir. Ülke çapında yürütülen yoğun aramanın ardından Mangione, beş gün sonra Altoona, Pensilvanya'da tutuklanmıştır.

Mangione hakkında hazırlanan iddianamede, biri birinci derece cinayet olmak üzere toplam 11 eyalet ve dört federal suçlama yer almaktadır. Bu suçlamalar arasında terör amacıyla cinayet, silah bulundurma ve takip gibi ciddi suçlamalar bulunmaktadır. Federal savcılar, Mangione'nin federal davasında ölüm cezası talep etmektedir.

ABD'deki Manhattan Gözaltı Merkezi'nde tutuklu bulunan Mangione, aynı cezaevinde ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile aynı ortamda tutulmaktadır. Bu durum, Mangione'nin cezaeviyle ilgili haberlerin ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla gündeme gelmesine yol açmıştır.