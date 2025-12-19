Gazeteci ve yazar Levent Gültekin, YouTube yayınında yaptığı değerlendirmeler nedeniyle gözaltına alınmasıyla birlikte kamuoyunun gündemine oturdu. Peki, Levent Gültekin kimdir, neden gözaltına alındı? Gazeteci Levent Gültekin kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

Gazeteci ve yazar Levent Gültekin, Türkiye'de siyaset, medya ve toplumsal dönüşüm başlıklarında yaptığı yorumlarla uzun yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Levent Gültekin kimdir sorusu, son günlerde yaşanan gözaltı gelişmesinin ardından yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

Levent Gültekin, 2 Şubat 1972 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesinde dünyaya geldi. Türk bir anne ve Kürt bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Gültekin, üniversite eğitimine kadar olan öğrenim hayatını doğduğu ilçede sürdürdü. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Akademik kariyerini Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yaptığı yüksek lisans eğitimiyle sürdürdü.

Gazetecilik mesleğine Yeni Şafak gazetesinde adım atan Gültekin, bu kurumda yaklaşık beş yıl boyunca farklı görevlerde bulundu ve bir dönem gazetenin haber müdürlüğü görevini üstlendi. 2000 yılında Yeni Şafak'tan ayrıldıktan sonra Gerçek Hayat dergisini kurarak genel yayın yönetmenliğini yaptı. Aynı dönemde internet haber sitelerinde "Cenk Açık" takma adıyla yazılar kaleme aldı.

2007 yılında Star Medya Grubu'nda İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Levent Gültekin, 2009 yılında ise TMSF yönetimindeki Cine5 kanalında yönetici olarak görev yaptı.

LEVENT GÜLTEKİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklardan biri de Levent Gültekin neden gözaltına alındı? sorusu oldu. Gözaltı gelişmesi, gazetecinin avukatı Çağrı Çetin tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Avukat Çetin, X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Levent Gültekin'in 17 Aralık tarihli YouTube yayınında yaptığı değerlendirmeler nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamaya göre Gültekin hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Ancak Levent Gültekin, yöneltilen suçlamayı net bir dille reddediyor. Avukatının ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Gültekin'in şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok."

Gültekin, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesini verdikten sonra, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecek. Avukatı, gazetecinin burada Bilişim Suçlar Bürosu savcısına ifade vereceğini belirtti.

Süreç, ifade işlemlerinin ardından savcılığın vereceği kararla netlik kazanacak.

GAZETECİ LEVENT GÜLTEKİN KAÇ YAŞINDA?

2 Şubat 1972 doğumlu olan Levent Gültekin, 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

LEVENT GÜLTEKİN NERELİ?

Gazeteci ve yazar Levent Gültekin, Ardahan'ın Göle ilçesi doğumludur. Eğitim hayatının ilk yıllarını Göle'de tamamlayan Gültekin, üniversite eğitimiyle birlikte farklı şehirlerde yaşamaya başlamış, mesleki kariyerini ise ağırlıklı olarak İstanbul merkezli sürdürmüştür.