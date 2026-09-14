Kerim Çalhanoğlu kimdir, Kerim Çalhanoğlu Hakan Çalhanoğlu kardeş mi, kuzen mi, akraba mı?

Futbol dünyasında adı son dönemde daha fazla duyulan Kerim Çalhanoğlu hakkında araştırmalar hız kazandı. Kerim Çalhanoğlu’nun kim olduğu merak edilirken, Hakan Çalhanoğlu ile kardeş veya akraba olup olmadığı da en çok aranan konular arasında yer alıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN KARDEŞİ KİM? KERİM ÇALHANOĞLU KARDEŞ Mİ, AKRABA MI?

Türk futbolunda aynı soyadı taşıyan oyuncular arasındaki akrabalık ilişkileri futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son dönemde özellikle Kerim Çalhanoğlu hakkında yapılan aramalar dikkat çekerken, “Kerim Çalhanoğlu ile Hakan Çalhanoğlu kardeş mi?”, “Kerim Çalhanoğlu kimdir?” ve “Hakan Çalhanoğlu'nun kardeşi kim?” soruları gündeme geliyor. İşte Çalhanoğlu ailesinin futbolcuları ve Kerim Çalhanoğlu hakkında merak edilenler...

KERİM ÇALHANOĞLU İLE HAKAN ÇALHANOĞLU KARDEŞ Mİ?

Kerim Çalhanoğlu ile Hakan Çalhanoğlu kardeş değildir. İki futbolcunun akrabalık bağı bulunduğu ve kuzen oldukları belirtilmektedir. Soyadlarının aynı olması ve her iki ismin de profesyonel futbol kariyerine sahip olması nedeniyle Kerim Çalhanoğlu'nun Hakan Çalhanoğlu'nun kardeşi olduğu yönünde zaman zaman yanlış bilgiler ortaya çıkmaktadır.

Kerim Çalhanoğlu, kariyerini savunmanın solunda sürdüren genç bir futbolcu olarak öne çıkarken, Hakan Çalhanoğlu ise orta saha oyuncusu olarak kariyerini Avrupa'nın önemli kulüplerinden birinde devam ettirmektedir.

KERİM ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Kerim Çalhanoğlu, Almanya altyapısında yetişen Türk futbolculardan biridir. Sol bek pozisyonunda görev yapan genç oyuncu, profesyonel kariyerini Türkiye'de sürdürmektedir.

Çalhanoğlu soyadını taşıması nedeniyle özellikle Hakan Çalhanoğlu ile olan aile bağı merak edilen Kerim, futbol kariyerinde kendi yolunu çizmeye devam etmektedir. Genç yaşında profesyonel seviyede forma giymesi, kariyerinin gelişimi açısından önemli bir deneyim olarak değerlendirilmektedir.

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Hakan Çalhanoğlu, Türk futbolunun Avrupa'daki en tanınan isimlerinden biridir. Orta saha pozisyonunda görev yapan milli futbolcu, kariyerinin önemli bölümünü Avrupa'nın üst düzey liglerinde geçirmiştir.

Hamburg ve Bayer Leverkusen dönemlerinin ardından İtalya'da Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, daha sonra Inter'e transfer olmuştur. Milli takımda da uzun yıllardır görev yapan deneyimli oyuncu, özellikle duran toplardaki başarısıyla tanınmaktadır.

KERİM ÇALHANOĞLU VE HAKAN ÇALHANOĞLU ARASINDAKİ AKRABALIK NEDİR?

Kerim Çalhanoğlu ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki ilişkinin kardeşlik değil, kuzenlik olduğu belirtilmektedir. Başka bir ifadeyle iki futbolcu aynı geniş aile içerisinde yer almaktadır.

Bu nedenle “Kerim Çalhanoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun kardeşi mi?” sorusunun cevabı hayırdır. İki isim arasında aile bağı bulunmasına rağmen öz kardeş değillerdir.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN ÖZ KARDEŞİ KİM?

Hakan Çalhanoğlu'nun öz kardeşi olarak Muhammed Çalhanoğlu bilinmektedir. Muhammed Çalhanoğlu da futbol geçmişi bulunan isimler arasında yer almaktadır.

Böylece Çalhanoğlu ailesinde birden fazla kişinin futbol kariyerine yönelmesi, ailenin futbolla olan bağının dikkat çekmesine neden olmuştur.

KERİM ÇALHANOĞLU'NUN KARDEŞİ KİM?

Kerim Çalhanoğlu'nun kardeşi olarak ise Turan Çalhanoğlu öne çıkmaktadır. Turan Çalhanoğlu da Almanya altyapılarında yetişmiş ve futbol kariyerini sürdüren isimlerden biridir.

Bu durum, aynı aile içerisinde birden fazla futbolcunun yetişmiş olması nedeniyle dikkat çekmektedir.

ÇALHANOĞLU AİLESİNDE HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

Çalhanoğlu ailesinde profesyonel futbol geçmişi bulunan birden fazla isim bulunmaktadır. Hakan Çalhanoğlu, Muhammed Çalhanoğlu, Kerim Çalhanoğlu ve Turan Çalhanoğlu bu isimler arasında gösterilmektedir.

Farklı jenerasyonlardan gelen futbolcuların profesyonel seviyede kariyer yapması, Çalhanoğlu ailesinin Türk futbolundaki dikkat çeken futbolcu ailelerinden biri olarak anılmasına neden olmaktadır.

KERİM ÇALHANOĞLU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kerim Çalhanoğlu, kariyerini Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da sürdürmektedir. Savunmanın solunda görev yapan genç futbolcu, takımın kadrosunda rotasyon seçeneklerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Sezon içerisinde alacağı sürelerin artması, Kerim Çalhanoğlu'nun gelişimi açısından önem taşımaktadır.

KERİM ÇALHANOĞLU'NUN 2026-2027 SEZONU PERFORMANSI

Kerim Çalhanoğlu'nun 2026-2027 sezonunun başlangıcındaki performansı da futbolseverler tarafından yakından takip edilmektedir. Paylaşılan istatistiklere göre genç oyuncu şu ana kadar 2 maçta görev alırken, bunlardan 1'inde ilk 11'de sahaya çıkmıştır.

Kerim Çalhanoğlu'nun sezon başındaki istatistikleri şu şekilde sıralanmaktadır:

Maç: 2

İlk 11: 1

Toplam süre: 94 dakika

Gol: 0

Asist: 0

Ortalama puan: 6.5

Sezonun henüz başında olması nedeniyle bu rakamların ilerleyen haftalarda değişmesi beklenmektedir.

KERİM ÇALHANOĞLU GÖZTEPE MAÇINDA OYNADI MI?

Kerim Çalhanoğlu, Gaziantep FK'nın Göztepe ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de görev yaptı. Sol bek olarak sahaya çıkan genç futbolcu, karşılaşmada 69 dakika süre aldı.

Gaziantep FK'nın 4-2 kazandığı mücadelede Kerim Çalhanoğlu'nun performansı da takip edildi. Genç oyuncunun bu karşılaşmada aldığı süre, sezon başındaki en uzun süreli performanslarından biri oldu.

KERİM ÇALHANOĞLU ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA OYNADI MI?

Kerim Çalhanoğlu, Çaykur Rizespor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Mücadelenin ilerleyen bölümünde oyuna dahil olan genç futbolcu, yaklaşık 25 dakika süre buldu.

Gaziantep FK'nın sahasında oynanan ve 2-1 kaybedilen karşılaşmada Kerim'in sonradan oyuna dahil olması, teknik heyetin kendisine rotasyonda görev verdiğini gösterdi.

KERİM ÇALHANOĞLU FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kerim Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği teknik heyetin tercihine bağlı olacak. Genç futbolcunun kadroda yer alması halinde ilk 11'de başlaması veya maç içerisinde oyuna dahil olması mümkün.

Özellikle zorlu karşılaşmalarda teknik direktörün savunma tercihi, Kerim Çalhanoğlu'nun alacağı süre açısından belirleyici olacak.

KERİM ÇALHANOĞLU'NUN FUTBOL KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

Kerim Çalhanoğlu'nun futbol kariyerinin temelleri Almanya'daki altyapı sistemi içerisinde atıldı. Burada aldığı futbol eğitiminin ardından profesyonel seviyeye yükselen genç oyuncu, kariyerinin ilerleyen döneminde Türkiye'de forma giymeye başladı.

Almanya altyapılarında yetişmesi, Kerim'in futbol gelişiminde önemli bir yere sahip olurken, Türkiye'de Süper Lig deneyimi kazanması kariyerindeki bir başka önemli aşama oldu.

KERİM ÇALHANOĞLU'NUN POZİSYONU NEDİR?

Kerim Çalhanoğlu, ağırlıklı olarak sol bek pozisyonunda görev yapmaktadır. Savunmanın sol tarafında oynayan futbolcu, gerektiğinde hücum organizasyonlarına da destek vermektedir.

Hakan Çalhanoğlu'nun aksine orta saha oyuncusu olmayan Kerim, savunma hattındaki göreviyle kariyerini şekillendirmektedir.

HAKAN ÇALHANOĞLU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Hakan Çalhanoğlu, kariyerini İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'de sürdürmektedir. Orta sahadaki oyunuyla takımının önemli oyuncuları arasında bulunan milli futbolcu, Avrupa futbolundaki kariyerini uzun yıllardır üst düzeyde devam ettirmektedir.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu, özellikle oyun kurma ve duran top kullanma özellikleriyle öne çıkmaktadır.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN FUTBOL KARİYERİ NASIL GELİŞTİ?

Almanya'da başlayan Hakan Çalhanoğlu'nun profesyonel kariyeri, zaman içerisinde Avrupa'nın önemli kulüplerine uzandı. Hamburg ve Bayer Leverkusen formalarının ardından İtalya'ya transfer olan futbolcu, Milan'da oynadıktan sonra Inter'in kadrosuna katıldı.

Milli takım kariyerinde de önemli sorumluluklar üstlenen Hakan, yıllar içerisinde Türk futbolunun Avrupa'daki önde gelen temsilcilerinden biri haline geldi. Kerim Çalhanoğlu ile Hakan Çalhanoğlu'nun aynı aileden gelen futbolcular olması, iki oyuncunun kariyerlerinin karşılaştırılmasına neden oluyor. Ancak iki futbolcunun pozisyonları birbirinden farklı.

Hakan Çalhanoğlu orta saha pozisyonunda oynarken Kerim Çalhanoğlu savunmanın solunda görev yapıyor. Kerim'in kariyerini kendi çizgisinde geliştirmesi ve Süper Lig'de daha fazla deneyim kazanması bekleniyor.

KERİM ÇALHANOĞLU VE HAKAN ÇALHANOĞLU AKRABA MI?

Özetle, Kerim Çalhanoğlu ile Hakan Çalhanoğlu kardeş değildir; kuzen oldukları belirtilmektedir. İki futbolcu aynı soyadı taşısa da farklı kariyer yollarında ilerlemektedir. Hakan Çalhanoğlu Avrupa'nın üst düzey kulüplerindeki kariyeriyle öne çıkarken, Kerim Çalhanoğlu ise Süper Lig'de kendisini geliştirmeye devam etmektedir.