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Kenan Yıldız'ın son görüntüsü korkuttu

Kenan Yıldız'ın son görüntüsü korkuttu
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun, sosyal medya hesabından Juventuslu futbolcu Kenan Yıldız ile birlikte fotoğrafını paylaştı. Ameliyat olan Kenan Yıldız'ın elinde koltuk değneği olduğu gözlemlenirken, yüzündeki mutsuz ifade dikkatlerden kaçmadı. Kenan'ın yaklaşık 2 ay sahalarda uzak kalması bekleniyor.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, sosyal medya hesabından İtalya’da ameliyat masasına yatan Kenan Yıldız ile çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. 

CAN UZUN'DAN KENAN'A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Juventus’un genç yıldızına moral ziyaretinde bulunduğu belirtilen Can Uzun’un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

KOLTUK DEĞNEĞİYLE YÜRÜYOR

Geçirdiği operasyon sonrası yürümekte zorlanan ve elinde koltuk değneğiyle poz veren Kenan Yıldız'ın yüzündeki mutsuz ve moralsiz ifade dikkatlerden kaçmadı. Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle tedavi sürecine başlanan 21 yaşındaki milli oyuncunun yaklaşık 2 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. 

İşte o fotoğraf:

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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