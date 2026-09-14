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Iğdır'da binanın 4. katındaki dairede yangın çıktı: İtfaiye komşu binadan müdahale etti

Iğdır'da binanın 4. katındaki dairede yangın çıktı: İtfaiye komşu binadan müdahale etti Haber Videosunu İzle
Iğdır'da binanın 4. katındaki dairede yangın çıktı: İtfaiye komşu binadan müdahale etti
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Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde bir binanın 4. katındaki dubleks dairede çıkan yangına, dar sokaklar ve yoğun yapılaşma nedeniyle itfaiye araçları doğrudan yaklaşamadı. Ekipler yan binanın 2. katına geçip oradan uzattıkları hortumlarla alevlere müdahale etti; olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Iğdır’ın Topçular Mahallesi’nde bir binanın 4. katındaki dubleks dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

İTFAİYE KOMŞU BİNADAN MÜDAHALE ETTİ

Yangın akşam saatlerinde evde kimsenin bulunmadığı tahmin edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak binanın tüm etrafının kapalı olması ve çevredeki yapılaşma nedeniyle itfaiye araçlarının yangının çıktığı binaya doğrudan yaklaşamaması, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Yangına müdahale edebilmek için itfaiye  ekipler, yan binanın 2. katına geçerek buradan uzattıkları hortumlarla yangının çıktığı 4. kattaki daireye müdahale etti. Yangına müdahale çalışmaları devam ederken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Haber Halit Öztürk 

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
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