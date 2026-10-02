Karşıyaka Galatasaray maçı hangi kanalda, Karşıyaka Galatasaray MCT Technic basket maçı nereden CANLI izlenir?

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Basketbolda sezonun dikkat çeken eşleşmelerinden biri, Karşıyaka ile Galatasaray MCT Technic arasında oynanacak. Ligde galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak iki ekibin mücadelesi, hem İzmir hem de İstanbul cephesinde heyecanla bekleniyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basketbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı olarak nereden takip edilebileceğini araştırıyor. Karşıyaka-Galatasaray MCT Technic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Haberimizde tüm ayrıntıları derledik.

KARŞIYAKA-GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi'nde bu akşam heyecan dolu bir karşılaşma oynanacak. Karşıyaka, kendi salonunda Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek. Ligin köklü iki temsilcisi arasındaki mücadele, basketbolseverlerin büyük ilgisini çekerken "Karşıyaka-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir?" soruları gündeme geldi. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

Karşıyaka ile Galatasaray MCT Technic arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler, mücadeleyi iki farklı kanal üzerinden takip etme imkânı bulacak.

BEIN SPORTS 5 KAÇINCI KANALDA?

Karşılaşmanın yayınlanacağı beIN Sports 5, Digiturk platformunda 81. kanal üzerinden izlenebiliyor. Maçı bu kanaldan takip etmek isteyen izleyicilerin, karşılaşma öncesinde platformlarındaki güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

BEIN SPORTS HABER KAÇINCI KANALDA?

Mücadeleyi yayınlayacak bir diğer kanal olan beIN Sports Haber, Digiturk'te 85. kanal, Kablo TV'de ise 223. kanal üzerinden izleyiciye ulaşıyor. Kanal numaralarında zaman zaman değişiklik yapılabildiği için yayın öncesinde kontrol edilmesinde fayda var.

KARŞIYAKA-GALATASARAY MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyon başında izleyemeyecek olanlar, beIN Sports'un resmi dijital yayın seçenekleri üzerinden de maçı takip edebilir. Ancak internet üzerinden yapılan yayınlarda zaman zaman bağlantı kaynaklı kesintiler yaşanabileceği unutulmamalı. Güvenli ve kesintisiz bir izleme deneyimi için yalnızca resmi yayın kaynaklarının tercih edilmesi öneriliyor.

KARŞIYAKA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Karşıyaka ile Galatasaray MCT Technic, 2 Ekim 2026 Cuma günü, yani bugün karşı karşıya gelecek. Basketbol Süper Ligi kapsamında oynanacak mücadele, haftanın dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor.

KARŞIYAKA-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı, kulüplerin ve yayıncı kuruluşun resmi açıklamalarının takip edilmesi öneriliyor.

KARŞIYAKA-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İzmir'deki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Coşkulu taraftar desteğiyle bilinen salonda, ev sahibi Karşıyaka seyircisinin desteğini arkasına alarak parkeye çıkacak.

ZORLU MÜCADELE BEKLENİYOR

Taraftar desteğiyle sahasında güçlü bir görüntü çizmeyi hedefleyen Karşıyaka ile deplasmandan galibiyetle dönmek isteyen Galatasaray MCT Technic arasında çekişmeli bir karşılaşma bekleniyor. İki takımın parkedeki rekabeti, bu akşam basketbolseverlere heyecanlı dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor.