Haberler

TFF'de olağanüstü seçim iddiası! Tarih de verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF'de olağanüstü seçim iddiası! Tarih de verildi Haber Videosunu İzle
TFF'de olağanüstü seçim iddiası! Tarih de verildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk futbolunda Hakemler Dosyası soruşturmasının yankıları sürerken TFF yönetimiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Haluk Yürekli, Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Takım'ın 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile oynayacağı maçın ardından olağanüstü seçim kararı almasının beklendiğini öne sürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunda son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından gözler yönetimin atacağı adımlara çevrildi. Gazeteci Haluk Yürekli, TFF'nin olağanüstü seçime gitmeye hazırlandığını iddia etti.

HAKEMLER DOSYASI SONRASI DİKKAT ÇEKEN İDDİA

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan Hakemler Dosyası soruşturması genişlerken, Süper Lig hakemi Yasin Kol hakkında da gözaltı işlemi uygulandı. Federasyondaki gelişmelerin ardından Haluk Yürekli, TFF yönetiminin olağanüstü seçim kararı alabileceğini öne sürdü.

İTALYA MAÇININ ARDINDAN KARAR BEKLENİYOR

Yürekli'nin aktardığına göre kritik tarih ise A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın sonrası. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Yürekli, bu karşılaşmanın ardından TFF'nin olağanüstü seçim kararı almasının beklendiğini belirtti. TFF tarafından şu ana kadar olağanüstü seçim konusunda resmi bir karar açıklanmadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Bursa'da sokakta tüfekle dolaşan şüpheli yakalandı

Polisi alarma geçirdi! Sokak sokak elinde taşıdığı şey akılalmaz
Trafik kazalarının yarısına motosiklet karıştı! 7 ilde sayıları otomobili geçti

Her 2 kazadan biri onlardan! 7 ilde sayıları otomobili geçti
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıalperenlive:

Hacıosmanoğlu yönetimi umarım birdaha gelmemek üzere gider.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

istirolup gitsinler hemde.

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu

Fahrettin Koca vakıf kurdu! İşte Resmi Gazete'de açıklanan mal varlığı
100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı

100 gol atan futbolcuyu A Milli Takım'a neden çağırmadığını açıkladı
Antalya Muratpaşa'da bir şahıs, odasında helyum gazı dolu poşetle ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde bulundu! İçindeki madde korkunç
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi

İşte son düdüğü çaldıktan sonra gözaltına alınan hakemin ifadesi
Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor

455 bin kişinin gözü bu toplantıda
Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar

Kaçıranlar pişman! Dün gece neler oldu neler
Otobüs ile çarpışan hafif ticari araçtaki karı-koca öldü: 3 yaralı

Karı-koca, korkunç kazada can verdi
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor

Zamların ardından nefes aldıracak haber! İndirim geliyor