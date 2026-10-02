Babası 46 gün sonra kamera kaydını buldu, kusur tersine döndü! Kağıthane'de motokuryeye çarpan sürücü tutuklandı

Kağıthane'de motosikletiyle seyir halindeyken otomobille çarpışan motokurye Yusuf Böyüktaş (19) kaldırıldığı hastanede 70 gün sonra hayatını kaybetti. Oğlu yoğun bakımdayken araştırma yapan baba Ömer Böyüktaş kazadan 46 gün sonra güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı. Görüntüler üzerine yapılan incelemelerde kusurlu bulunan otomobil sürücüsü Selim A. tutuklandı.

Olay, 14 Temmuz Salı günü saat 20.50 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye Yusuf Böyüktaş'ın kullandığı 48 AVJ 702 plakalı motosiklet, park ettiği yerden geri manevra yaparak yola çıkan Selim A. yönetimindeki 34 FST 69 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü, yerde sürüklenerek park halindeki 35 CBV 241 plakalı otomobile çarptı. Yusuf Böyüktaş ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Böyüktaş, tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken, trafik ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak kaza tespit tutanağı düzenledi. Çevrede yapılan ilk araştırmada kaza anını gösteren kamera kaydına ulaşılamadı. Yapılan kontrolde alkollü olmadığı belirlenen Selim A., 'taksirle yaralama' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SÜRÜCÜNÜN İLK İFADESİ: GERİYE DOĞRU HAREKET ETMEDİM

Selim A., emniyetteki ifadesinde, "Ekmeği aldıktan sonra bahse konu araca bindim. Araca biner binmez aracın sarsıldığını hissettim. Olanı biteni anlamak için etrafıma baktığımda motosiklet ve sürücüsünün yerde süründüğünü gördüm. Bende hemen yardım amaçlı ismini olay sebebiyle öğrendiğim Yusuf Böyüktaş isimli şahsın yanına gittim. Ben araca bindiğimde aracı çalıştırmadım. Geriye doğru hareket etmedim. Daha sonra olay yerine trafik polisleri geldi. Gerekli tutanakları tanzim ettiler. Ehliyetim olmadığı için hakkımda idari yönden işlem yaptılar. Bahse konu motosiklet sürücü benim aracıma arkadan sıyırıp geçtiği için arka tamponumda sadece küçük çizik meydana geldi" dedi. Park halindeki diğer otomobilin sahibi Mustafa B. ise ifadesinde, "O esnada bir ses duydum. Bende hemen 34 FST 69 plaka sayılı aracın fotoğrafını çektim. 34 FST 69 plaka sayılı aracın geri geri hareket ettiğini görmedim" dedi.

Yusuf Böyüktaş'ın ise tedavisi sürdüğü ve ifade verebilecek durumda olmadığı için ifadesi alınamadı. Kamera kaydının bulunmadığı aşamada, tutanaklar ile Selim A. ve Mustafa B.'nin ifadelerinin de değerlendirildiği ilk bilirkişi raporu, 10 Ağustos'ta savcılığa sunuldu. Raporda Yusuf Böyüktaş asli kusurlu, Selim A. ise tali kusurlu bulundu. Park halindeki diğer otomobilin sürücüsünün kusursuz olduğu belirtildi.

BABA 46 GÜN SONRA KAMERA KAYDINI KENDİSİ BULDU

Yusuf Böyüktaş'ın yoğun bakımda tedavisi sürerken babası Ömer Böyüktaş, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için araştırma yaptı. Baba Ömer Böyüktaş kazadan 46 gün sonra olay anını gösteren güvenlik kamerası kayıtlarına kendi imkanlarıyla ulaştı. Ömer Böyüktaş'ın 4 Eylül'de savcılığa verdiği dilekçenin de yer aldığı dosyada ek bilirkişi raporu hazırlandı. Ek raporda, Selim A.'nın otomobiline bindikten sonra aracı çalıştırdığı, farlarını yaktığı ve park ettiği yerden kontrolsüz şekilde geri manevra yaparak yola çıktığı belirtildi. Yusuf'un kullandığı motosikletin otomobilin sağ arka kısmına çarptığı, ardından devrilerek sürücüsüyle birlikte yerde sürüklendiği ve park halindeki diğer otomobile çarptığı kaydedildi.

KUSUR TERSİNE DÖNDÜ, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Ek bilirkişi raporunda, Selim A.'nın ilk ifadesindeki bilgilerle kamera görüntülerinin örtüşmediği belirtildi. Sürücünün gerekli tedbirleri almadan, akan trafiğe doğru geri manevra yaptığı değerlendirilerek kazada asli kusurlu olduğu değerlendirildi. Raporda, kaza yerindeki hız sınırının saatte 30 kilometre olduğu, Yusuf Böyüktaş'ın bu sınırın üzerinde ilerlediği ve hızını yol ile trafik şartlarına uygun şekilde ayarlamadığı değerlendirilerek tali kusurlu olduğu belirtildi. Park halindeki diğer otomobilin sürücüsünün kusursuz olduğu yönündeki değerlendirme değişmedi.

Hastanede tedavisi süren Yusuf Böyüktaş, kazadan yaklaşık 70 gün sonra hayatını kaybetti. Böyüktaş'ın ölümünün ardından otomobil sürücüsü Selim A. tutuklandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin geri manevra yaparak yola çıktığı sırada motosikletle çarpıştığı, motosikletin ve sürücüsünün yerde sürüklenerek park halindeki diğer otomobile çarptığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı