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TFF'de yaprak dökümü büyüyor! 6 isim daha istifa edecek

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TFF'de yaprak dökümü büyüyor! 6 isim daha istifa edecek Haber Videosunu İzle
TFF'de yaprak dökümü büyüyor! 6 isim daha istifa edecek
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda Ural Aküzüm'ün istifasıyla başlayan hareketlilik büyüyor. Aküzüm'ün ardından 3 yedek yönetim kurulu üyesi ile farklı kurullardan 8 ismin görevlerini bıraktığı belirtilirken, Mevlüt Aktan, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan, Lale Cander, Mustafa Temel Bozbağ ve Tahir Ediz Kıray'ın da Belçika maçı sonrasında istifa etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda peş peşe istifa haberleri geliyor. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmesinin ardından görevinden ayrılmasıyla başlayan süreç, federasyonun farklı kurullarına da yayıldı.

Aküzüm'ün ardından TFF Yönetim Kurulu yedek üyeleri Seymen Gençtürk, Adem Doğrul ve Kazım Şengöçgel'in de istifalarını sunduğu belirtildi. Böylece yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri arasındaki istifa sayısı 4'e yükseldi.

6 YÖNETİCİ DAHA İSTİFAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye Gazetesi'nden Tahir Kum'un haberine göre, federasyondaki hareketliliğin A Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın ardından daha da artması bekleniyor.

TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mevlüt Aktan, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan, Lale Cander, Mustafa Temel Bozbağ ve Tahir Ediz Kıray'ın istifalarını hazırladığı ve Belçika maçının ardından görevlerinden ayrılacağı öne sürüldü.

TFF'nin resmi yönetim kurulu listesinde de söz konusu 6 isim halen yönetim kurulu üyesi olarak yer alıyor. Bu nedenle istifalar gerçekleşene kadar gelişmeyi "istifa etti" değil, "istifaya hazırlanıyor" şeklinde aktarmak gerekiyor.

HACIOSMANOĞLU VE OTYAKMAZ KAFİLEDE YER ALMADI

Haberde, Belçika'ya giden A Milli Takım kafilesinde TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın yer almaması da dikkat çeken bir ayrıntı olarak aktarıldı. 6 yöneticinin daha görevlerinden ayrılması halinde TFF yönetimindeki istifaların boyutu önemli ölçüde genişlemiş olacak.

4 FARKLI KURULDAN 8 İSTİFA

İstifa hareketliliği yalnızca yönetim kuruluyla sınırlı kalmadı. Federasyona bağlı 4 farklı kurulda görev yapan 8 kişinin de görevlerinden ayrıldığı bildirildi. İstifa ettiği belirtilen isimler arasında Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Mehmet Emin Birpınar, Çağrı Kanver, Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri, Ahmet Kurşunlu, Engelli Futbolu Kurulu Başkanı Kerim Vural, Azize Yüce Şahin ve Muhammed Alpdündar da bulunuyor.

OLAĞANÜSTÜ SEÇİM İDDİASI

Peş peşe gelen istifaların ardından TFF'de olağanüstü genel kurul ihtimali de gündeme geldi. Haberde, istifaların devam etmesi durumunda federasyonun olağanüstü genel kurula gidebileceği ileri sürüldü. Bahis soruşturması kapsamında ceza alma ihtimali bulunan bazı kulüp başkanları ve yöneticilerinin de olağanüstü seçime destek verebileceği ve yeni bir federasyon yönetimiyle yola devam edilmesini istediği iddia edildi. Ancak şu aşamada TFF tarafından olağanüstü genel kurul veya seçim kararı açıklanmış değil.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Cam:

Ülkede Futbol En az 3 yıl yasaklanmalı Milli Maçlar Hariç nokta.

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