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100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı

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100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı Haber Videosunu İzle
100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son dört sezonda üst üste gol krallığı yaşayan Elazığspor'un santrforu Kemal Rüzgar'ın neden kadroya çağrılmadığını açıkladı. 2. Lig'i takip ettiklerini belirten Montella, "Şu an için davet etmediysem bu seviyelere hazır olmadığını düşündüğüm içindir" dedi.

  • Vincenzo Montella, 2. Lig'de forma giyen ve son dört sezonda 100 gol barajına ulaşan Kemal Rüzgar'ı A Milli Takım'a çağırmama gerekçesini, oyuncunun bu seviyelere hazır olmadığını düşünmesi olarak açıkladı.
  • Kemal Rüzgar, Şanlıurfaspor, Menemen FK, Sarıyer ve Kahramanmaraş İstiklalspor formalarıyla üst üste dört sezonda grubunda gol krallığı yaşadı; bu sezon Elazığspor'da çıktığı 4 lig maçında 6 gol attı.
  • Montella, A Milli Takım futbolcularına yönelik eleştirilerin kendisine yapılmasını istedi ve taraftarlardan takıma daha fazla destek beklediğini belirtti.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantının dikkat çeken bölümlerinden biri, Elazığspor forması giyen Kemal Rüzgar hakkında gelen soru oldu.

KEMAL RÜZGAR'I NEDEN ÇAĞIRMADIĞINI AÇIKLADI

Bir gazeteci Montella'ya, 2. Lig'de forma giyen Kemal Rüzgar'ı takip edip etmediğini ve A Milli Takım'ın santrfor bölgesinde yaşadığı eksiklik nedeniyle tecrübeli golcünün gündeme gelip gelmediğini sordu. Montella, alt ligleri takip ettiklerini belirterek şu yanıtı verdi:

"Açıkçası ikinci ligi takip ediyoruz. Oradan da bir kaleciyi takıma davet etmiştik. Şu an için davet etmediysem bu seviyelere hazır olmadığını düşündüğüm içindir. Milli Takım için en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

ÜST ÜSTE 4 SEZON GOL KRALI OLDU

Kemal Rüzgar, son yıllarda 2. Lig'deki golcü performansıyla dikkat çekiyor. Şanlıurfaspor, Menemen FK, Sarıyer ve Kahramanmaraş İstiklalspor formalarıyla üst üste dört sezonda grubunda gol krallığı yaşayan Rüzgar, bu süreçte 100 gol barajına ulaştı.

Bu sezon Elazığspor'a transfer olan 31 yaşındaki santrfor, yeni takımındaki ilk iki lig maçında 5 kez fileleri havalandırdı. Güncel verilere göre Rüzgar, ligde çıktığı 4 karşılaşmada 6 gole ulaştı.

"ELEŞTİRİ YAPILACAKSA BANA YAPILSIN"

Montella, İtalya karşılaşmasının ardından A Milli Takım futbolcularına yönelik yapılan eleştirilere de değindi. Eleştirilerin kendisine yöneltilmesini isteyen İtalyan teknik adam, oyuncularına sahip çıktı.

Montella, "Beni üzen taraf, futbolcularımıza yapılan eleştiriler. Farkında olmamız, bilinçli olmamız gerek. O seviyeye bizi onlar taşıdı. Avrupa Şampiyonası'nda onlar iyi performans gösterdi, Dünya Kupası'na onlar götürdü. Onlar sayesinde geldik buraya. Haksız eleştiriler yapılıyor onlara karşı. Bir eleştiri yapılacaksa bana yapılabilir, ben kaldırırım" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULARA SALDIRI OLUYOR"

Oyuncularına yönelik eleştirilerin boyutundan rahatsız olduğunu söyleyen Montella, "Beni rahatsız eden tek şey, futbolcularımıza tabiri caizse saldırı oluşuyor. Sanki üç senedir başka birisi vardı da bizi bu seviyeye o getirdi, biz gelmedik. Sanki buraya onlarla gelmedik, bu başarıları onlar da yaşamadı" dedi.

Montella, milli futbolcuların ülkelerini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirterek taraftarlardan takıma daha fazla destek istedi.

"BEYAZLARIM BİRAZ DAHA ARTTI"

İtalyan teknik adam kendisiyle ilgili ise, "Ben aynı Montella'yım, sadece biraz daha beyazlarım arttı. Başka hiçbir fark yok" ifadelerini kullandı. Montella, A Milli Takım oyuncularına verilecek desteğin takımın performansına olumlu yansıyacağını belirtti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAhmed Yıldız:

yabancı teknik direktör ve devşirme oyuncularla bu takım sittinsene hiçbir yere varamaz, Anadolu KULÜPLERİNDEKİ yetenekli oyuncuların arkası torpili olmadığı için çağrı almıyolar, teknik direktör kendi kendisini kandırıyor,

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Haber YorumlarıAhmed Yıldız:

hayır sözde teknik direktör hazır olmadığından değil arkası olmadığındandır bilmem anlatabiliyor muyum? 0,05 TL etmez sırf yurtdışında oynuyor diye insanları çağıra biliyorsun ama

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Haber Yorumlarıhüseyin cesur:

biz bu adamı hala futbol biliyor sanıyoruz sanırım, aramızda toplayalım parasını gönderelim şunu ya ne bekliyoruz

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

AL ISTE OLURMUSUN NOLCAK SANKI COK BASARILIYIZ

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