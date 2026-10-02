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Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı

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Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı
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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Göçükle ilgili soruşturmada şirketin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

ŞİRKET YETKİLİLERİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Alınan bilgiye göre, 5 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı madendeki göçükle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturmada, olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.

GENEL MÜDÜR DAHİL 9 GÖZALTI

Jandarma ekipleri, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında yer aldığı 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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