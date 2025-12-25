Kar ne zaman yağacak? 25 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

25 Aralık Perşembe günü için paylaşılan hava durumu tahminleri, kar yağışı ihtimalinin öne çıkmasıyla birlikte vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Yalova başta olmak üzere pek çok kentte yaşayanlar; gün boyunca sıcaklıkların nasıl seyredeceğini, rüzgârın etkisini ve kar yağışının hangi bölgelerde etkili olabileceğini yakından takip ediyor. Meteoroloji kaynaklı güncel değerlendirmeler ve il il hava durumu ayrıntıları, hava koşullarına göre plan yapmak isteyenler tarafından dikkatle inceleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da kar yağışı ihtimali, 25 Aralık Perşembe günü için en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Mevsim normallerine yaklaşan sıcaklıklar ve rüzgârın yönü, kar beklentisini doğrudan etkilerken; özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur veya kısa süreli kar ihtimali merak ediliyor. Kent genelinde hava koşullarının saatlik değişim gösterebileceği ifade edilirken, olası soğuk hava dalgasının İstanbul'da kar beklentisini güçlendirip güçlendirmeyeceği yakından izleniyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar yağışı ihtimali her kış döneminde olduğu gibi bu tarihte de gündeme geliyor. Genellikle ılıman iklimin etkili olduğu kentte, kar yağışı daha çok yüksek rakımlı bölgeler için değerlendiriliyor. Şehir merkezinde kar ihtimali düşük görülse de sıcaklıklardaki ani düşüşler ve rüzgârın etkisi, kısa süreli hava değişimlerine neden olabiliyor. Bu nedenle İzmir ve çevresinde yaşayanlar, özellikle gece saatlerine ilişkin tahminleri yakından takip ediyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da kar yağışı beklentisi, kış aylarında her zaman gündemin üst sıralarında yer alıyor. İç Anadolu'nun sert karasal iklimi nedeniyle sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar ihtimali güçlenebiliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde soğuk havanın etkisini artırması durumunda, kar yağışı olasılığı daha dikkatle değerlendiriliyor. Ankara'da ulaşım ve günlük yaşamı etkileyebilecek olası kar yağışı senaryoları yakından izleniyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kar yağışı ihtimali, kıyı kesimlerde nadir görülmesi nedeniyle daha çok Toroslar ve yüksek rakımlı bölgeler için gündeme geliyor. Şehir merkezinde yağmur etkili olurken, iç kesimlerde karla karışık yağmur veya kar görülebileceği yönündeki değerlendirmeler dikkat çekiyor. Antalya genelinde hava sıcaklıklarının seyri ve rüzgârın etkisi, kar ihtimalinin hangi bölgelerde görülebileceğini belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da kar yağışı beklentisi, Marmara Bölgesi genelindeki hava hareketleriyle birlikte değerlendiriliyor. Deniz etkisi nedeniyle şehir merkezinde kar ihtimali sınırlı olsa da, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ya da kısa süreli kar yağışı ihtimali zaman zaman gündeme geliyor. Sıcaklık değerlerindeki düşüş ve rüzgârın yönü, Yalova'da kar beklentisinin seyrini belirleyen başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor.