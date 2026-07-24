CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana muhalefet statüsünü kaybeden CHP'de yaşanan büyük ayrılık sürecinin yankıları İzmir'de de kendini gösterdi.

Özgür Özel'in Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak siyasette yeni bir sayfa açmasının hemen ardından, Selçuk Belediyesi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte CHP'den istifa etme kararı aldı. Alınan bu toplu istifa hamlesinin ardından, Selçuk Belediyesi meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden hiçbir meclis üyesi kalmadı.

Kaynak: Haberler.com