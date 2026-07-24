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Turizme 6 milyar liralık istihdam desteği

Turizme 6 milyar liralık istihdam desteği
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektöründe istihdamın korunması amacıyla hayata geçirilen destek kapsamında sektöre 6 milyar liralık kaynak ayrıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektöründe istihdamın korunması amacıyla hayata geçirilen destek kapsamında sektöre 6 milyar liralık kaynak ayrıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turizm sektörüne yönelik yeni istihdam desteğini duyurdu. Turizmin istihdam kapasitesine katkısına dikkat çeken Işıkhan, sektörün desteklenmesine yönelik yeni bir uygulamanın başlatıldığını bildirdi.

Belirli şartları sağlayan Turizm İşletme Belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemini kapsayan prim desteği uygulanacağını belirten Işıkhan, her bir sigortalı için 3 bin 500 lira destek verileceğini ifade etti.

Paylaşımında uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, "Ülkemizde birçok sektörü destekleyen, istihdam kapasitemizi güçlendiren, bacasız sanayimiz turizm sektörü için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz" dedi.

Destek kapsamında turizm sektörüne toplam 6 milyar liralık kaynak ayrıldığını belirten Işıkhan, "Sektörde faaliyet gösteren belirli şartları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar lira kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık. Desteğimiz yıl sonuna kadar devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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