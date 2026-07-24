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Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti

Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti Haber Videosunu İzle
Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Ünlü oyuncunun adliyedeki mutlu halleri dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Hazal Kaya ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen ve derneğin kurucusu olan Haluk Levent ile sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur dahil 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma, gazeteci ve ünlülerin ifadeleriyle devam ediyor.

Dün, savcılık tarafından bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılan ünlü isimler arasında olduğu öğrenilen ünlü oyuncu Hazal Kaya'da ifade vermek üzere bugün İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Ünlü oyuncunun adliye koridorlarındaki mutlu halleri ise dikkat çekti.

İKİ GAZETECİ İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında dün, ünlü gazeteciler Özlem Gürses, Fatih Altaylı ve Ruşen Çakır ile komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya, ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan’ın ifadelerine başvurulmak üzere savcılığa çağrıldıkları öğrenilmişti.

Bu kapsamda sabah saatlerinde gazeteciler Özlem Gürses ile Ruşen Çakır, adliyeye gelerek ifade verdi.

4 İSİM DÜN İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında önceki gün ünlü gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal ile şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ve avukat Feyza Altun, bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulmak için savcılığa çağrılmıştı. Dün, Ece Üner, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter, avukatlarıyla birlikte dün İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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