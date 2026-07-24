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Evine güvenlik kamerası taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu

Evine güvenlik kamerası taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu Haber Videosunu İzle
Evine güvenlik kamerası taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu
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Evine güvenlik kamerası taktıran bir kadın, her gece 00.59 ile 01.00 saatleri arasında kapısının önüne gelip merceğe sabit gözlerle bakan komşusunu kaydetmeye başladı. Yüz yüze gelip durumu sormak için komşusunun kapısını çalan kadın, "O gelen kişi kesinlikle ben değilim" yanıtıyla hayatının şokunu yaşadı. Daire önündeki gizemli ziyaretlerin ardındaki sır perdesi mahallede tedirginlik yarattı.

Evine güvenlik kamerası taktıran genç kadın, her gece aynı saatte kapısının önüne gelen komşusunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Durumu sormak için kapısını çaldığında aldığı yanıt ise tüyleri ürpertti: "O gelen kişi ben değilim!"

DÜZENLİ OLARAK AYNI SAAT ARALIĞINDA GELİYORDU 

Güvenliğini sağlamak amacıyla dairesinin girişine akıllı kamera sistemi kurduran bir kadın, bildirim geçmişini incelerken tüyler ürperten bir detay fark etti. Kamera kayıtlarına göre bir kişi, her gece tam 00.59 ile 01.00 saatleri arasında dairesinin önüne gelerek doğrudan merceğe bakıyordu. Görüntüleri detaylıca inceleyen kadın, kapı önünde duran ve objektife sabit gözlerle bakan kişinin yan komşusu olduğunu düşündü.

"O GELEN KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Olayın sırrını çözmek ve komşusunun her gece tam aynı dakikada neden kapısının önüne geldiğini öğrenmek isteyen kadın, komşusunun kapısını çaldı. Kamera görüntülerini komşusuna göstererek durumun gerekçesini soran kadın, beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kesin bir dille reddeden komşu: "O saatlerde ben evimde uyuyorum. Görüntülerdeki kişi kesinlikle ben değilim!" ifadelerini kullandı.

GİZEM ÇÖZÜLEMEDİ 

Komşunun verdiği cevabın ardından olayın boyutu daha da gizemli bir hal aldı. Kamera kayıtlarındaki kişinin kim olduğu, her gece dakikası dakikasına neden aynı dairenin önüne geldiği ve komşusuna olan şaşırtıcı benzerliğinin sebebi henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Yapacağınız habere turp suyu sıkayım.

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Haber YorumlarıDünyAli:

Ne gizemi ya. Madem komşu ben değilim diyor bakalım bundan sonra gelen olacak mı.

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