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91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
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Özgür Özel öncülüğünde 91 milletvekilinin istifa ederek CHP'nin ana muhalefet statüsünü kaybettiği dakikalarda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Lozan Barış Antlaşması'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesaj dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, Meclis açıldığında 24 Temmuz'un resmi bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarihinin en büyük istifa dalgalarından birini yaşayıp Meclis'te 5. parti konumuna gerilerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım siyaset gündemine yansıdı. Partisinden 91 milletvekilinin ayrıldığı anlarda Kılıçdaroğlu, X hesabı üzerinden Lozan Barış Antlaşması'nın 103'üncü yıl dönümüne ilişkin bir kutlama mesajı yayımladı.

Büyük bir diplomasi zaferiyle bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tescilini sağlayan antlaşmanın yıl dönümünü kutlayan Kılıçdaroğlu, mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan heyetinin başkanı İsmet İnönü olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarını saygı ve minnetle andığını belirtti.

Lozan'ı milletin bağımsızlık iradesinin, egemenlik hakkının ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü hukuki temeli olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, bu tarihi kazanımı dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

"24 TEMMUZ RESMİ BAYRAM İLAN EDİLSİN" TEKLİFİ

Paylaşımında yeni yasama dönemine dair bir vaatte de bulunan Kılıçdaroğlu, Lozan'ın Türkiye'nin "tapu senedi" olduğunu ifade ederek şu ifadelere yer verdi:

"Bir kez daha ifade ediyorum: Parlamento açıldığında sunacağımız ilk kanun tekliflerinden biri, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığı 24 Temmuz'un 'Lozan Barış Günü' olarak resmi bayram ilan edilmesi olacaktır. Çünkü Lozan, milletimizin tapu senedidir; bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin teminatıdır."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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