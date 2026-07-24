Fatma Soydaş'ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Başsavcılığın açıklamasına göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcen görüntü yayınlama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Soydaş, İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Soydaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Soydaş'ın "müstehcen görüntü yayınlama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

YAPAY ZEKA SAVUNMASI

Mahkemedeki ifadesinde abonelik sistemli hesabında müstehcen içerik olmadığını savunan Soydaş, "Üzerimden yapılan yapay zekâ fotoğrafları nedeniyle herkes böyle sanıyor, suçsuzum" dedi.

HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Devam eden soruşturma tedbirleri kapsamında, içerik üreticisine ait sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

HAKİMİN KARARINI BÖYLE BEKLEDİ

Tutuklanan içerik üreticisi Fatma Soydaş’ın adliye koridorlarında kararı beklerden çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fatma Soydaş'ın tedirgin halleri dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com