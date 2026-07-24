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Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı

Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı Haber Videosunu İzle
Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı
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Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) resmi olarak istifa ederek "YENİ Parti"nin kuruluş evraklarını imzaladı. Siyasi arenada dengeleri derinden sarsacak bu hamleyle birlikte, toplam 91 milletvekili de CHP'den ayrılarak Yeni Parti Kurucular Kurulu'na dahil oldu.

  Özgür Özel, Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

GRUP TOPLANTISINDA VEDA ETMİŞTİ

Özel, TBMM Grup toplantısında konuşmuştu. Kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktığını kaydeden Özel, "Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz." demişti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRevolver:

anlamak, o, bir müthiş bahtiyarlık, anlamak gideni ve gelmekte olanı..

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