İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 8-9 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 8 Temmuz günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

Aliağa’da 8 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Bahçedere ve Yüksekköy mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3747813’tür.

Aliağa’da 8 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa, Fatih ve Mimar Sinan mahallelerinin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3751536’dır.

Aliağa’da 9 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Çakmaklı Mahallesi’nin belirtilen cadde, sokak ve küme evlerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3751614’tür.

Aliağa’da 9 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Horozgediği Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3754708’dir.

Aliağa’da 10 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Horozgediği Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3754713’tür.

Aliağa’da 10 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Aşağışakran, Şakran Hasbi Efendi ve Şakran Sayfiye mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3755850’dir.

BORNOVA

Bornova’da 8 Temmuz 2026 tarihinde 08.00 ile 10.00 saatleri arasında Kazımdirik Mahallesi 372. Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3751435’tir.

Bornova’da 9 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Çiçekli, Karaçam ve Yakaköy mahallelerinin belirtilen cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numaraları 3751579 ve 3751583’tür.

Bornova’da 9 Temmuz 2026 tarihinde 17.00 ile 19.00 saatleri arasında Çiçekli, Karaçam ve Yakaköy mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numaraları 3751600 ve 3751602’dir.

Bornova’da 9 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çiçekli ve Yakaköy mahallelerinde farklı çalışma noktalarında elektrik kesintileri uygulanacaktır. Çalışma ID numaraları 3754690, 3754694, 3754700, 3754703, 3754705, 3754709, 3754712, 3754715 ve 3754726’dır.

ÇEŞME

Çeşme’de 8 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Germiyan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3751594’tür.

Çeşme’de 8 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.30 saatleri arasında Alaçatı Mahallesi’nin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3751598’dir.

Çeşme’de 8 Temmuz 2026 tarihinde 10.30 ile 18.00 saatleri arasında Celal Bayar Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3751603’tür.

Çeşme’de 9 Temmuz 2026 tarihinde 05.00 ile 08.00 saatleri arasında Alaçatı, Altınkum, Altınyunus, Çakabey, Ilıca, Musalla ve Ovacık mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3754786’dır.

Çeşme’de 9 Temmuz 2026 tarihinde 00.00 ile 00.30 saatleri arasında 16 Eylül, Altınyunus, Çakabey, Cumhuriyet, Dalyan, Fahrettinpaşa, Ilıca, İsmet İnönü, Musalla, Sakarya ve Üniversite mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3754792’dir.

Çeşme’de 9 Temmuz 2026 tarihinde 00.00 ile 00.30 saatleri arasında Alaçatı, Altınkum, Altınyunus, Çakabey, Çiftlik, Ilıca, İsmet İnönü, Musalla, Ovacık ve Şehit Mehmet mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3754794’tür.

Çeşme’de 9 Temmuz 2026 tarihinde 00.00 ile 00.30 saatleri arasında 16 Eylül, Altınyunus, Boyalık, Cumhuriyet, Dalyan, Fahrettinpaşa, İsmet İnönü ve Sakarya mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3754807’dir.

Çeşme’de 9 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Alaçatı Mahallesi 14039. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3754809’dur.

Çeşme’de 9 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 09.30 saatleri arasında Alaçatı, Germiyan ve Karaköy mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3755023’tür.

Çeşme’de 9 Temmuz 2026 tarihinde 17.30 ile 18.00 saatleri arasında Alaçatı, Germiyan ve Karaköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3755026’dır.

Çeşme’de 9 Temmuz 2026 tarihinde 09.31 ile 17.29 saatleri arasında Alaçatı ve Karaköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3755047’dir.

Çeşme’de 10 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 16.30 saatleri arasında Çakabey ve Ilıca mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3755879’dur.

Çeşme’de 10 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Yalı Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3755885’tir.

Çeşme’de 10 Temmuz 2026 tarihinde 07.00 ile 08.00 saatleri arasında Alaçatı, Germiyan ve Karaköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3755939’dur.

Çeşme’de 10 Temmuz 2026 tarihinde 08.00 ile 15.30 saatleri arasında Alaçatı, Germiyan ve Karaköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3755946’dır.

KARABURUN

Karaburun’da 8 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında İskele ve Merkez mahallelerinin belirtilen cadde ve sokaklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3751402’dir.

Karaburun’da 10 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında İskele ve Merkez mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3755628’dir.

KEMALPAŞA

Kemalpaşa’da 9 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Çınarköy, Mehmet Akif Ersoy ve Sekiz Eylül mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3751478’dir.

Kemalpaşa’da 9 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nin belirtilen sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numaraları 3751579 ve 3751583’tür.

Kemalpaşa’da 9 Temmuz 2026 tarihinde 17.00 ile 19.00 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numaraları 3751600 ve 3751602’dir.

Kemalpaşa’da 10 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy, Nazarköy, Örnekköy ve Soğukpınar mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3755001’dir.

ÖDEMİŞ

Ödemiş’te 8 Temmuz 2026 tarihinde 10.30 ile 14.30 saatleri arasında Kaymakçı Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3751582’dir.

Ödemiş’te 8 Temmuz 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Süleyman Demirel Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3751588’dir.

Ödemiş’te 8 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çamlıca Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3751592’dir.

Ödemiş’te 9 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Türkmen ve Üç Eylül mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3754606’dır.

Ödemiş’te 9 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Beyazıtlar, Birgi, Büyükavulcuk, Emmioğlu, Ertuğrul, Gerçekli, Gereli, Hürriyet, Kışla, Küçükavulcuk, Kurucuova, Mescitli, Ocaklı, Ovakent, Türkönü, Üç Eylül, Üçkonak, Umurbey, Yolüstü ve Zafer mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3754609’dur.

Ödemiş’te 9 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Bucak, Cevizalan, Kutlubeyler ve Üçkonak mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3754791’dir.

Ödemiş’te 10 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çobanlar Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3755592’dir.

Ödemiş’te 10 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Bucak, Cevizalan, Kutlubeyler ve Üçkonak mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3755594’tür.

SELÇUK

Selçuk’ta 10 Temmuz 2026 tarihinde 03.00 ile 07.00 saatleri arasında 14 Mayıs, Acarlar, Atatürk, Barutçu, Belevi, Çamlık, Cumhuriyet, Gökçealan, Havutçulu, İsa Bey, Sultaniye, Zafer ve Zeytinköy mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3755694’tür.

BALÇOVA

Balçova’da 9 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Onur Mahallesi Fesleğen Sokak ve Kuşkonmaz Sokak’ta şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3754741’dir.