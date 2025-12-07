İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7-8 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

07 Aralık 2025 tarihinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Konak ilçesinde aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 13.00 arası

Kültür Mahallesinde Şair Eşref Bulvarı, Ali Çetinkaya Bulvarı, 1438 Sokak, 1437 Sokak ve 1392 Sokak elektrik kesintisinden etkilenecektir.

Aynı saatlerde Kültür Mahallesinin genelinde de planlı bakım çalışması uygulanacaktır.

Saat 01.00 ile 01.30 arası

Kültür Mahallesinde 1382 Sokak, İtalya Sokak, Vasıf Çınar Bulvarı, Plevne Bulvarı, Ali Çetinkaya Bulvarı, 1438 Sokak, 1437 Sokak ve 1392 Sokak kesintiden etkilenecektir.

İsmet Kaptan Mahallesinde Hürriyet Bulvarı, 1370 Sokak ve 1362 Sokak kesinti kapsamında olacaktır.

Mimar Sinan Mahallesinde Dokuz Eylül Sokak ve Şair Eşref Bulvarı da kesinti alanına dahildir.

Saat 13.00 ile 13.30 arası

Mimar Sinan Mahallesinde Dokuz Eylül Sokak ve Şair Eşref Bulvarı elektrik kesintisinden etkilenecektir.

Kültür Mahallesinde 1392 Sokak, 1382 Sokak, İtalya Sokak, Vasıf Çınar Bulvarı, Plevne Bulvarı, Ali Çetinkaya Bulvarı, 1438 Sokak ve 1437 Sokak kesinti kapsamındadır.

İsmet Kaptan Mahallesinde Hürriyet Bulvarı, 1362 Sokak ve 1370 Sokak da kesintiden etkilenecektir.

Saat 02.00 ile 02.30 arası

Kahramanlar Mahallesinde 1396 Sokak, 1395 Sokak, Can Kulduk Sokak, Akıncılar Caddesi, 1427 Sokak, 1426 Sokak, 1425 Sokak, 1424/2 Sokak, 1424 Sokak, 1420 Sokak, 1417 Sokak, 1416 Sokak, 1413 Sokak, 1412 Sokak ve 1411 Sokak elektrik kesintisinden etkilenecektir.

Etiler Mahallesinde Gaziler Caddesi, 1284 Sokak, 1283 Sokak, 1282 Sokak, 1281 Sokak, 1275 Sokak, 1274 Sokak, 1269 Sokak, 1257 Sokak, 1250 Sokak ve 1205 Sokak kesinti kapsamındadır.

Ballıkuyu Mahallesinde Ballıkuyu Caddesi, 5291 Sokak, 1053 Sokak, 1052 Sokak, 1051 Sokak, 1049 Sokak ve 1047 Sokak kesintiden etkilenecektir.

Akarcalı Mahallesinde 1126 Sokak, 1114 Sokak, 1108 Sokak, 1094 Sokak, 1093 Sokak, 1067 Sokak, 1045 Sokak, 1044 Sokak ve 1041 Sokak kesinti alanındadır.

Oğuzlar Mahallesinde Bozkurt Caddesi, 1255 Sokak, 1254 Sokak ve 1251 Sokak elektrik kesintisine dahildir.

Mimar Sinan Mahallesinin tamamı kesinti kapsamında olacaktır.

Kocakapı Mahallesinde Hacı Ali Efendi Caddesi, 1097 Sokak, 1096 Sokak, 1073 Sokak, 1072 Sokak, 1070 Sokak, 1069 Sokak, 1068 Sokak, 1066 Sokak, 1065 Sokak, 1064 Sokak, 1063 Sokak, 1062 Sokak, 1061 Sokak, 1041/1 Sokak, 1041/3 Sokak ve 1040 Sokak da kesintiden etkilenecektir.

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

07 Aralık 2025 tarihinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bornova ilçesinde aşağıdaki mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 10.00 ile 12.00 arası

Yunus Emre Mahallesinde planlı bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

Kemalpaşa Mahallesinin tamamı kesinti kapsamında olacaktır.

Ümit Mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Doğanlar Mahallesinde 1605 Sokak, 1607 Sokak, 1610 Sokak ve Okul Sokak çalışma süresince enerjisiz kalacaktır.

Egemenlik Mahallesinde bakım çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Karacaoğlan Mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

07 Aralık 2025 tarihinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Menderes ilçesinde aşağıdaki bölgede elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 10.00 ile 13.00 arası

Hürriyet Mahallesinin tamamında planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

07 Aralık 2025 tarihinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Foça ilçesinde aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 15.00 arası

Atatürk Mahallesinde sekizinci Sokaktan başlayan ve birçok sokak ile caddeden oluşan geniş bir bölgede elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden etkilenecek alanlar arasında sekiz, on bir, on iki, on üç, on dört, yüz kırk iki, yüz elli dört, on altı, on yedi, yüz yetmiş iki, on dokuz, seksen iki, yetmiş dört, yirmi bir, dört ve elli üç numaralı sokaklar bulunmaktadır. Ayrıca Poyraz Caddesi, Sevgi Caddesi, Çandede Caddesi, İmbat Caddesi, seksen üç numaralı Sokak, Cemil Midilli Caddesi, yetmiş yedi yedi numaralı Sokak, Barış Caddesi, seksen numaralı Sokak, elli altı numaralı Sokak, yetmiş üç numaralı Sokak ve yetmiş dokuz numaralı Sokak da kesinti kapsamında olacaktır.

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

07 Aralık 2025 tarihinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Bayındır ilçesinde aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 15.00 arası

Yakacık Mahallesinde Yüksel Sokak, Bayındır Yolu, Gazi Atatürk Küme Evleri, Şirinkır Sokak, Buruncuk Yolu ve Yakacık Sokak kesintiden etkilenecektir.

Yusuflu Mahallesinde Çiçek Sokak, Cin Kulesi Küme Evleri ve Yusuflu Köyü Küme Evleri çalışma süresince enerjisiz kalacaktır.

Buruncuk Mahallesinde Buruncuk Küme Evleri ile Demiryolu Altı Sokak kesinti alanındadır.

Fatih Mahallesinde Taş Köprü Küme Evleri elektrik kesintisinden etkilenecektir.

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

07 Aralık 2025 tarihinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Kemalpaşa ilçesinde aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 15.00 arası

Soğukpınar Mahallesinde Soğukpınar Küme Evleri, Kemalpaşa Caddesi ve üç yüz yetmiş numaralı Sokak elektrik kesintisinden etkilenecektir.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde Çayırlar Küme Yolu, Harıldak Küme Evleri, Taşlıyol, Çayırlar Küme Evleri Birinci Öteyaka Küme Evleri, Mehmet Akif Küme Evleri, iki yüz kırk bir bir numaralı Sokak, Sayra Çınar Küme Evleri ve beş yüz üç numaralı Sokak kesinti kapsamındadır.

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

07 Aralık 2025 tarihinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bergama ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 15.00 arası

Fatih Mahallesinde Sabuncu Yolu Sokak, üç yüz kırk yedi numaralı Sokak, Anafartalar Caddesi ve Dübek Caddesi bakım çalışması süresince enerjisiz kalacaktır.

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

07 Aralık 2025 tarihinde Tire ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 10.00 ile 16.00 arası

Dere Mahallesi

Dere Mahallesinde Yelliktepe Küme Evleri, Sandıkemini Sokak, Hidayet Sokak, Çimensefa Küme Evleri, Gümüş Sokak, Arap Pınarı Küme Evleri, Avcı Sokak, Bayır Sokak, Damla Sokak, Derekahvesi Sokak, Dut Alanı Sokak, Düzyol Sokak, Ebeoğlu Sokak, Gülcü Sokak, Gökçe Sokak, Hekim Hamamı Caddesi, Kadı Küpü Sokak, Kara Süleyman Sokak, Kıroğlu Sokak, Kırçiçeği Sokak, Kırıkdiş Sokak, Merdivenli Sokak, Zara Sokak, Çamurlu Sokak, Çarşıağası Sokak, İncirli Sokak, Şemsi Sokak ve Neslihan Caddesi kesinti kapsamındadır.

Duatepe Mahallesi

Duatepe Mahallesi genelinde bakım çalışması uygulanacaktır.

Paşa Mahallesi

Paşa Mahallesinde Şakiroğlu Sokak kesinti alanına dahildir.

Yeni Mahalle

Yeni Mahallede Ulucamii Caddesi, Fırın Sokak, Alayhan Sokak, Ankara Caddesi, Atatürk Caddesi, Dereli Sokak, Fevzipaşa Caddesi, Gazazhane Caddesi, Mektep Caddesi, Türkocağı Caddesi, Uzunirim Sokak ve Yeniköprü Sokak elektriksiz kalacaktır.

Bahariye Mahallesi

Bahariye Mahallesinde Bahariye Yolu Küme Evleri, Çatalçeşme Geçidi Sokak, Şeyh Camii Sokak, Kaplan Köy Altı Küme Evleri, Şeyh Camii Arkası Sokak, Birinci Kara Kurna Sokak, İkinci Kara Kurna Sokak, İkinci Katırcılar Sokak, Abdioğlu Sokak, Ahmet Kahvesi Sokak, Atlanbaç Sokak, Aydın Caddesi, Derekahve Sokak, Kakaçlar Sokak, Kaplan Yolu Katırcılar Sokak, Keskin Sokak, Küçük Yokuş Sokak, Naimoğlu Sokak, Narin Geçidi Sokak, Narin Küme Evleri, Soğuksu Sokak, Çatalçeşme Sokak, Çelebi Sokak, Ünlü Sokak ve Şeyh Cami Sokak kesinti kapsamındadır.

Saat 09.00 ile 13.00 arası

Karabağlar İlçesinin Tire sınırında kalan mahallelerine ait bölüm değildir; bu saat aralığı Tire için geçerli değildir.

(Not: Sizin gönderdiğiniz listede "09.00 – 13.00" bilgisi Tire ilçesi için değil Karabağlar ilçesi içindi. Bu nedenle Tire bölümüne dahil edilmemiştir.)

Saat 14.00 ile 18.00 arası

Bu saat aralığı Tire değil Karabağlar ilçesine aittir. Tire için ilgili saat dilimi bulunmamaktadır.