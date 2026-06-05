İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 5 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

Bahçedere ve Kapukaya mahallelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 04.00 ile 10.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Şehitkemal Mahallesi'nde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 04.00 ile 09.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih Mahallesi'nde Bahçeli Evler Küme Evleri, Eski Foça Asfaltı Caddesi ve Papatya Küme Evleri çevresinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bozköy, Samurlu ve Siteler mahallelerinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Samurlu ve Siteler mahallelerinde Aliağa Caddesi çevresinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

B. Hayrettin Paşa, Bozköy, Fatih, Mimar Sinan, Şehitkemal ve Yukarı Şehitkemal mahallelerinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bozköy Mahallesi'nde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAYRAKLI

Mansuroğlu Mahallesi'nde 286/1. Sokak'ta 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Mansuroğlu Mahallesi'nde 283 ve 286 numaralı sokakların çevresinde 7 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BORNOVA

Kurudere Mahallesi'nde Doğa Sokak, Kartal Sokak ve Kurudere Caddesi çevresinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşyol, Karaçam, Kurudere ve Sarnıçköy mahallelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 09.15 arasında kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beşyol, Karaçam, Kurudere ve Sarnıçköy mahallelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 14.45 ile 15.00 arasında kısa süreli elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kemalpaşa Mahallesi'nde 7407 numaralı sokaklar ve Çanakkale Caddesi çevresinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gürpınar ve Kemalpaşa mahallelerinde 7 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kavaklıdere, Naldöken ve Ümit mahallelerinde 7 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BUCA

Kaynaklar Merkez Mahallesi'nde çok sayıda sokakta 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karacaağaç ve Kırklar mahallelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Zafer Mahallesi'nde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.00 arasında çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇEŞME

Ildır Mahallesi'nde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Musalla ve Ovacık mahallelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 06.00 ile 08.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Musalla Mahallesi'nde 1065, 1066, 1090, 1093, 1095, 1097, 1099, 1106 ve 1107 numaralı sokaklarda 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Eylül, Dalyan ve Sakarya mahallelerinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

DİKİLİ

Kabakum Mahallesi'nde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında 404, 406, 412, 415, 417, 418, 419, 421, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 431, 433, 435 numaralı sokaklar ve Uğur Mumcu Caddesi çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 394, 396, 398, 429, 435, 441 ve 447 numaralı sokaklarda 7 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÜZELBAHÇE

Kahramandere ve Yelki mahallelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında çeşitli cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yelki Mahallesi'nde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında çok sayıda sokakta ve İzmir Çeşme Otoyolu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükkaya Mahallesi'nde Anadolu Caddesi, Küçükkaya Caddesi ve çevre sokaklarda 6 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARŞIYAKA

İnönü Mahallesi'nde 6730, 6732, 6739, 6740, 6743, 6746, 6747, 6748, 6749, 6758, 6759, 6760 ve 6761 numaralı sokaklarda 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEMALPAŞA

Örnekköy ve Yukarıkızılca Merkez mahallelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Örnekköy ve Yukarıkızılca Merkez mahallelerinde 2037. Sokak, Çayırarası Küme Evleri, Kıravlusu Küme Evleri, Nifçayı Kümesi Küme Evleri ve Örnekköy Küme Evleri çevresinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağyurdu 29 Ekim, Bağyurdu Kazımpaşa, Bağyurdu Kemal Atatürk, Bağyurdu Yeni, Ören Egemen, Ovacık, Sarılar, Sinancılar, Yenikurudere ve Yiğitler mahallelerinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çınarköy ve Kızılüzüm mahallelerinde 7 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

KONAK

İsmet Kaptan Mahallesi'nde Şair Eşref Bulvarı ve Şehit Nevres Bulvarı çevresinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İsmet Kaptan, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde 1370. Sokak, 1373. Sokak, Doktor Refik Saydam Bulvarı ve Şair Eşref Bulvarı çevresinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÖDEMİŞ

Çobanlar Mahallesi'nde Ayvacık Küme Evleri ve Çobanlar Yaylası Küme Evleri çevresinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çobanlar Mahallesi'nde Ayvacık Küme Evleri çevresinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Emmioğlu, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Türkmen, Üç Eylül, Üzümlü, Veliler, Yeniköy ve Yusufdere mahallelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent ve Türkönü mahallelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Orhangazi ve Yılanlı mahallelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 00.30 ile 07.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Köfündere Mahallesi'nde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 00.30 ile 07.30 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Köfündere Mahallesi'nde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çobanlar Mahallesi'nde Ayvacık Küme Evleri ve Çobanlar Yaylası Küme Evleri çevresinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çobanlar Mahallesi'nde Ayvacık Küme Evleri çevresinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Birgi Mahallesi'nde Fatih Mehmet Bey Caddesi, İsabey Sokak, Karaoğlu Sokak, Şehit Erdal Canpolat Sokak ve Taşpazar Küme Evleri çevresinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 15.15 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Birgi Mahallesi'nde Dumlupınar Sokak, Fatih Mehmet Bey Caddesi, Hacı Osman Sokak, Saraçlar Sokak, Şehit Muammer Gönen Sokak ve Umurbey Caddesi çevresinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 15.15 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çobanlar Mahallesi'nde Ayvacık Küme Evleri ve Çobanlar Yaylası Küme Evleri çevresinde 7 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çobanlar Mahallesi'nde Ayvacık Küme Evleri çevresinde 7 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SEFERİHİSAR

Tepecik Mahallesi'nde 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ve 118 numaralı sokaklar ile Bahçeköy Küme Evleri, Kavakdere Caddesi, Kuşadası Caddesi ve Tepecik Caddesi çevresinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 06.00 ile 08.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.