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Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli tutuklandı

Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli tutuklandı
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Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü sunucu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli, ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘kara para aklama’ suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'kara para aklama' suçlarından tutuklandı.
  • Tutuklanan 9 kişi arasında Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün yer alıyor.
  • Şüpheli Özgür Ömer Güner adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü sunucu Oğuzhan Uğur ile Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

9 ŞÜPHELİ HAKKINDA 2 AYRI SUÇTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ ve ‘kara para aklama’ suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Özgür Ömer Güner ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi.

TAMAMI TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, Özgür Ömer Güner adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.

Soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Ayrıca soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Editör niye uyuyorsun. Hani nerde yorumum.....!

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Bu kadar korkak olmayın be.... Ben korkmuyorum da size ne oluyor. İnsanların yazdıklarını yayınlamayacaktınız da ne demeye açtınız bu haber sitesini.....!

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Haber Yorumlarımasteng aston:

Reisimiz nefes aldirmiyor hay masallah

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Haber YorumlarıOmer Eltik:

hani anlı ak başı dikti.babaladan babayı yedi baba kurtarsın

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