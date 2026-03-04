İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4-5 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 4 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Çiğli

04 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID 3647073'tür. Güzeltepe Mahallesi'nde 8164/1, 8133, 8154/1, 8166, 8167 ve 8173 sokaklar; Yakakent Mahallesi'nde 8168 Sokak; Şirintepe Mahallesi'nde Dere Caddesi ile 8169/1, 8169, 8164, 8161, 8160, 8154, 8145, 8142, 8128/1, 8128, 8144, 8143/1 ve 8143 sokaklar; Köyiçi Mahallesi'nde Köyiçi Caddesi ile 8085/1, 8085, 8084 ve 8055/1 sokaklar kesintiden etkilenecektir.

05 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlanan kesintinin ID numarası 3647091'dir. Yakakent Mahallesi'nde 8087/2, 8087, 8087/1, 8087/12, 8087/3, 8087/4, 8087/5, 8087/6, 8087/7, 8087/8, 8170, 8170/1, 8175, 8175/1 ve 8175/5 sokaklar; Güzeltepe Mahallesi'nde 8133, 8162, 8163, 8164, 8168, 8171, 8171/1, 8172, 8172/1, 8173, 8174, 8176, 8177, 8178, 8179, 8180 ve 8162/1 sokaklar; Köyiçi Mahallesi'nde Dere Caddesi ile 8086 Sokak; Şirintepe Mahallesi'nde 8128 ve 8128/1 sokaklar kesintiden etkilenecektir.

05 Mart 2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında planlanan ve Kesinti ID numarası 3647097 olan çalışma kapsamında Aydınlıkevler Mahallesi'nde 6779, 6782, 6783, 6784 ve 6780 sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karşıyaka

05 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti ID 3650070'tir. Cumhuriyet Mahallesi'nde 6610, 6615, 6616, 6618, 6620, 6620/1, 6621, 6622, 6623, 6624, 6625, 6627, 6609, 6629, 6631, 6633, 6638, 6653, 6613, 6608, 6607, 6612, 6601, 6601/3, 6602, 6604, 6605, 6606 ve 6611 sokaklar; İmbatlı Mahallesi'nde 1595, 6093 ve 7403 sokaklar ile Anadolu Caddesi; Örnekköy Mahallesi kesintiden etkilenecektir.

05 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlanan ve Kesinti ID numarası 3650217 olan çalışma kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde 1851/6, 1851/12, 1851/10 ve 1671/4 sokaklar ile Cevdet Bilsay Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güzelbahçe

05 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti ID 3648057'dir. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 2294, 2298, 2300, 2302, 2306, 2312, 2314, 2316, 2318, 2322, 2328, 2326, 2324, 2199, 2201, 2203, 2205, 2207, 2209, 2213, 2215, 2217, 2219, 2211, 2223 ve 2292 sokaklar ile Şehit İlhami Yılmaz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Atatürk Caddesi; Yelki Mahallesi'nde 2272, 2245, 2274 ve 2336 sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Bornova

04 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlanan ve Kesinti ID numarası 3648004 olan çalışma kapsamında Gökdere Mahallesi'nde Güvercin, İnci, Nehir, Kale, Akgül ve Erdem sokaklar ile Gökdere Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlanan ve Kesinti ID numarası 3648044 olan çalışma kapsamında Gökdere Mahallesi'nde Ceylan, Çiğdem ve Kale sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayraklı

04 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında planlanan ve Kesinti ID numarası 3647308 olan çalışma kapsamında Postacılar Mahallesi'nde 7624, 6067/1, 1844/18, 1844/10, 1844/7, 1844/9, 6067/3, 7620, 7621, 7625 ve 7626 sokaklar; Soğukkuyu Mahallesi'nde 1844/17, 1844/14 ve 1844/8 sokaklar ile Akın Kıvanç Sokak ve Mustafa Yücel Özbilgin Park İçi Yolu kesintiden etkilenecektir.

04 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlanan ve Kesinti ID numarası 3648017 olan çalışma kapsamında Muhittin Erener Mahallesi'nde 2123/5, 2178/1, 2178/2, 2143, 2172, 2174, 2175, 1637/17, 2176, 2176/1, 2177 ve 2100 sokaklar; Çiçek Mahallesi'nde 2123/1 Sokak kesintiden etkilenecektir.

04 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlanan ve Kesinti ID numarası 3648019 olan çalışma kapsamında Muhittin Erener Mahallesi'nde 2124/1, 2170, 2171, 2095/2 ve 2143 sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05 Mart 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında planlanan ve Kesinti ID numarası 3650049 olan çalışma kapsamında Osmangazi Mahallesi ile Manavkuyu Mahallesi'nde Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi kesintiden etkilenecektir.

05 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında planlanan ve Kesinti ID numarası 3650233 olan çalışma kapsamında Manavkuyu Mahallesi'nde Sakarya Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi ve 274/4 Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Ödemiş

04 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında planlanan ve Kesinti ID numarası 3647921 olan çalışma kapsamında Cevizalan Mahallesi'nde Cevizalan Küme Evleri kesintiden etkilenecektir.

04 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında planlanan ve Kesinti ID numarası 3647926 olan çalışma kapsamında Ertuğrul Mahallesi ile Türkönü Mahallesi'nde Türkönü Küme Evleri, Kiraz Yolu Caddesi, Yeşil Tepe Küme Evleri, Türkönü Köyü İç Yolu ve Şirinyer Küme Evleri; ayrıca Yolüstü ve Kışla mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında planlanan ve Kesinti ID numarası 3649988 olan çalışma kapsamında Cevizalan Mahallesi kesintiden etkilenecektir.

05 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlanan ve Kesinti ID numarası 3649989 olan çalışma kapsamında Ovakent Mahallesi'nde Tire Ödemiş Yolu ile Konaklı Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.