İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3-4 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Karşıyaka

03 Şubat 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle iki ayrı planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan çok sayıda sokakta 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca Dedebaşı ve Goncalar mahallelerinde bulunan bazı sokaklarda 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecektir.

Aliağa

03 Şubat 2026 tarihinde Aliağa ilçesinde planlı bakım çalışmaları kapsamında kesintiler yapılacaktır. Şakran Sayfiye Mahallesi başta olmak üzere Örlemiş, Kızıltepe, Şakran Hasbi Efendi ve Aşağışakran mahalleleri ile çok sayıda cadde ve sokakta 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır. Ayrıca Bozköy Mahallesi'nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Tire

03 Şubat 2026 tarihinde Tire ilçesinde Yamandere, Büyükkemerdere, Küçükkemerdere, Dallık, Çeriközü ve Karaca Ali mahallelerinde şebeke yenileme çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda elektrik kesintisi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Urla

03 Şubat 2026 tarihinde Urla ilçesinde Yenice, Kalabak ve Atatürk mahallelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Yenice Mahallesi'nde iki ayrı kesinti planlanmış olup biri 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, diğeri aynı gün yine 09.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Atatürk Mahallesi'nde ise kesinti 10.00 ile 12.00 saatleri arasında olacaktır.

Buca

03 Şubat 2026 tarihinde Buca ilçesinde birçok mahallede planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Akıncılar Mahallesi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Aydoğdu, Gökdere, Çamkule ve Adatepe mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır. Murathan ve Çağdaş mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Yaylacık ve Şirinkapı mahallelerinde farklı saat aralıklarında 12.00 ile 17.00 saatleri arasında kesintiler planlanmıştır. Ayrıca Kaynaklar Merkez, Yıldızlar ve 29 Ekim mahallelerinde 02.00 ile 05.00 saatleri arasında gece kesintisi uygulanacaktır.

Ödemiş

03 Şubat 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde Küçükören, İnönü, Günlüce, Kuvvetli, Üçkonak, Gerçekli, Kutlubeyler, Cevizalan, Bucak ve Birgi mahallelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiler mahalleye göre değişmekle birlikte genel olarak 09.00 ile 16.00 veya 15.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

Bergama

03 Şubat 2026 tarihinde Bergama ilçesinde Sağancı Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında iki ayrı planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca Pınarköy Mahallesi'nde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Seferihisar

03 Şubat 2026 tarihinde Seferihisar ilçesinde Orhanlı, Kuyucak, Kavakdere, Beyler, Atatürk, Cumhuriyet, Tepecik ve Turabiye mahallelerinde kapsamlı şebeke yenileme çalışmaları yapılacaktır. Elektrik kesintisi 09.00 ile 16.30 saatleri arasında planlanmıştır. Ayrıca Kavakdere ve Tepecik mahallelerinde aynı gün 09.00 ile 16.30 saatleri arasında ayrı bir kesinti daha uygulanacaktır.

Bayraklı

03 Şubat 2026 tarihinde Bayraklı ilçesinde Muhittin Erener ve Çiçek mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziemir

03 Şubat 2026 tarihinde Gaziemir ilçesinde Sevgi, Gazikent, Fatih, Irmak, Yeşil ve Gazi mahallelerinde farklı saatlerde çok sayıda kısa süreli ve uzun süreli planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler 01.00 ile 18.30 saatleri arasında değişen zaman dilimlerinde gerçekleşecektir.

Karabağlar

03 Şubat 2026 tarihinde Karabağlar ilçesinde Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, General Asım Gündüz, Cennetoğlu, Osman Aksüner, Aşık Veysel, Sarıyer ve Çalıkuşu mahallelerinde gün boyunca farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiler 08.30 ile 17.00 saatleri arasında değişen sürelerde uygulanacaktır.

Bornova

03 Şubat 2026 tarihinde Bornova ilçesi Erzene Mahallesi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çiğli

03 Şubat 2026 tarihinde Çiğli ilçesinde Atatürk, İzkent, Çağdaş ve Egekent mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Çeşme

03 Şubat 2026 tarihinde Çeşme ilçesinde Musalla, İsmet İnönü ve Fahrettinpaşa mahallelerinde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Menderes

03 Şubat 2026 tarihinde Menderes ilçesinde Gölcükler, Cüneytbey, Mithatpaşa, Kemalpaşa, Şaşal ve Efemçukuru mahallelerinde planlı bakım çalışmaları yapılacaktır. Elektrik kesintileri mahallelere göre 09.00 ile 17.00 saatleri arasında değişen zaman dilimlerinde uygulanacaktır.

Kiraz

03 Şubat 2026 tarihinde Kiraz ilçesinde Ovacık Mahallesi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Torbalı

03 Şubat 2026 tarihinde Torbalı ilçesinde Cumhuriyet ve Muratbey mahallelerinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayındır

03 Şubat 2026 tarihinde Bayındır ilçesinde Arıkbaşı ve Çiftçigediği mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güzelbahçe

03 Şubat 2026 tarihinde Güzelbahçe ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Konak

03 Şubat 2026 tarihinde Konak ilçesi Zafertepe Mahallesi'nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.