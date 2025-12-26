İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

KARŞIYAKA

Cumhuriyet Mahallesi'nde 09.00–15.00 saatleri arasında; 6654, 6645/2, 6657, 6722, 6722/2, 6636, 6617/1, 6645, 6644, 6643, 6642, 6641, 6640, 6639, 6638, 6633/1, 6621, 6620, 6618, 6617, 6616, 6615, 6607, 6604, 6646, 6647, 6647/1, 6648, 6650, 6651, 6652, 6645/1 ve 6654/1 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BERGAMA

Sağancı Mahallesi'nde 09.00–15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Yukarıcuma Mahallesi, Yukarıcuma Köyü İç Yolu'nda 10.00–16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Doğancı Mahallesi, Doğancı Merkez Küme Evleri'nde 10.00–16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

BAYINDIR

Yakacık Mahallesi'nde Yüksel Sokak, Yakacık Sokak, Buruncuk Yolu ve Şirinkır Sokak'ta;

Yusuflu Mahallesi'nde Çiçek Sokak, Gazi Atatürk Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Bayındır Yolu, Cin Kulesi Küme Evleri ve Yusuflu Köyü Küme Evleri'nde;

Buruncuk Mahallesi'nde Demiryolu Altı Sokak ve Buruncuk Küme Evleri'nde 10.00–16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca Fatih Mahallesi de kesintiden etkilenecektir.

URLA

Torasan Mahallesi'nde 576, 566, 505, 599, 515, 518, 507, 519, 521, 522, 524, 527, 558, 570, 571, 575, 577, 587, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 572, 569, 514, 571/1, 607, 560 ve 516 sokaklar ile Kemal Ertan Caddesi'nde 10.00–16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

ALİAĞA

Bozköy Mahallesi'nde 13/17, 13/20, 13/29, 13/27 sokaklar, Kara Sokak, Ova Caddesi, Bozköy Okul Sokak, Çakıcı Sokak, Bozköy Tepe Sokak ve Bozköy Avcı Sokak'ta 10.00–16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

ÇİĞLİ

Sasalı Merkez Mahallesi'nde 09.00–17.00 saatleri arasında;

1, 2, 3, 4, 10, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 24/1, 29, 33 ve 149 sokaklar ile

10/2, 10/1, 11, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 63, 141 ve 161 sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Balatçık Mahallesi'nde 8788, 8788/2, 8788/6, 8915 ve bağlı sokaklar ile 8916 ve 8950/5 sokaklarda 09.00–17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Balatçık Mahallesi'nde ayrıca 8790 ve 8795 numaralı sokaklar ile Uğur Mumcu Mahallesi de kesintiden etkilenecektir.

MENEMEN

Bağcılar, Kır, Karaorman, Göktepe, Çaltı, Ayvacık ve Alanıçi mahallelerinde; belirtilen sokaklar, caddeler ve küme evlerinde 09.00–15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

BORNOVA

Çınar ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde 10.00–12.00 saatleri arasında;

Barbaros ve Gazi Osman Paşa mahallelerinde 14.00–16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kayadibi Mahallesi'nde 09.00–14.00,

Sarnıçköy ve Beşyol mahallelerinde 11.00–17.00,

Kazımdirik Mahallesi'nde Sanayi ve Üniversite caddelerinde 02.00–03.30,

Mevlana Mahallesi'nde 09.00–15.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.

DİKİLİ

Salihler Mahallesi'nde Gülkent bölgesindeki sokaklar ve caddelerde 09.00–15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

KONAK

Namık Kemal, Odunkapı, Şehit Nedim Tuğaltay, Selçuk, Türkyılmaz, Bozkurt, Tuzcu ve Dayıemir mahallelerinde belirtilen sokak ve caddelerde 09.00–13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARABAĞLAR

Refet Bele, Bozyaka, Gülyaka ve Kazım Karabekir mahallelerinde 01.00–02.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÖDEMİŞ

Bayırlı Mahallesi, Bayırlı Küme Evleri'nde 09.00–16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE

Yelki Mahallesi'nde 10.00–13.00,

Maltepe Mahallesi'nde 14.00–18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

SEFERİHİSAR

Payamlı Mahallesi'nde 09.00–15.00,

Bengiler, Mersin Alanı ve Payamlı bölgelerinde 12.00–16.00,

Cumhuriyet Mahallesi'nde 09.00–17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

MENDERES

Tekeli Atatürk Mahallesi'nde 09.00–17.00 saatleri arasında;

Bulgurca, Oğlananası Cumhuriyet ve Kazım Karabekir mahallelerinde de aynı saat aralığında elektrik kesintisi yapılacaktır.

BUCA

İnkılap Mahallesi'nde belirtilen sokaklarda 09.00–15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.