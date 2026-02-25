İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25-26-27 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA / İZMİR

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 10:00 ile 16:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yer: Yalı Mahallesi (Organize Sanayi Yolu Caddesi, Karayerler Küme Evleri)

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09:00 ile 15:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Şakran Sayfiye Mahallesi (belirtilen sokak ve caddeler), Aşağışakran (Aşağışakran Küme Evleri ve belirtilen sokaklar), Şakran Hasbi Efendi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09:00 ile 15:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yer: Yeni Mahallesi (565. Sokak, 557. Sokak, Anadolu Caddesi, 568. Sokak, 567. Sokak, 566. Sokak, 558. Sokak, Gurbet Sokak, Ramazan Sokak, Rumeli Caddesi, Çağatay Sokak, Güzelhisar Caddesi, 569. Sokak, 572. Sokak, 585. Sokak, Abdi İpekçi Caddesi, 641. Sokak)

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 11:00 ile 17:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Şakran Sayfiye Mahallesi (belirtilen sokak ve caddeler), Şakran Hasbi Efendi, Aşağışakran (belirtilen sokaklar ve Aşağışakran Köy Yolu Sokak)

BUCA / İZMİR

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09:00 ile 17:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yer: Kaynaklar Merkez

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 10:00 ile 10:15 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Hürriyet Mahallesi ve Çaldıran Mahallesi (2251. Sokak ve belirtilen 433 numaralı sokaklar)

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 17:00 ile 17:30 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Çaldıran Mahallesi (belirtilen sokaklar) ve Hürriyet Mahallesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 01:00 ile 01:30 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yer: Çaldıran Mahallesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 17:00 ile 17:30 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yer: Çaldıran Mahallesi

ÖDEMİŞ / İZMİR

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09:00 ile 17:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Gereli (Gereli Küme Evleri), Yolüstü (Yolüstü Küme Evleri, Kiraz Yolu Caddesi, Gerçekli Yolu), Türkönü, Kışla

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09:30 ile 15:30 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yer: Cevizalan

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09:30 ile 15:30 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yer: Cevizalan

KONAK / İZMİR

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 10:00 ile 10:15 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Lale Mahallesi (belirtilen sokaklar), 19 Mayıs Mahallesi (Yeşildere Caddesi ve belirtilen sokaklar), Vezirağa Mahallesi (2251/1. Sokak)

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 17:00 ile 17:30 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: 19 Mayıs Mahallesi (belirtilen sokaklar ve Yeşildere Caddesi), Vezirağa Mahallesi (2251/1. Sokak), Lale Mahallesi (belirtilen sokaklar)

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 01:00 ile 01:30 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Yeşildere Mahallesi (1038. Sokak), Yenidoğan Mahallesi (belirtilen sokaklar), Küçükada (2243. Sokak ve 1433. Sokak)

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 17:00 ile 17:30 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Yeşildere Mahallesi (1038. Sokak), Yenidoğan Mahallesi (belirtilen sokaklar), Küçükada (2243. Sokak ve 1433. Sokak)

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 10:00 ile 17:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yer: Lale Mahallesi (1433. Sokak, 2246. Sokak, 2247. Sokak, 2247/1. Sokak, 2247/3. Sokak, 2248. Sokak, 2248/1. Sokak, 2249. Sokak, 2250. Sokak, 2253. Sokak, 2260. Sokak)

26 Şubat 2026

ALİAĞA / İZMİR

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 10:00 ile 16:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yer: Şakran Sayfiye Mahallesi (belirtilen sokak ve caddeler)

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 10:00 ile 16:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yer: Bozköy (belirtilen sokaklar ve küme evleri)

BUCA / İZMİR

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09:00 ile 16:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: İnkılap Mahallesi (510. Sokak, 569. Sokak, Akdoğan Caddesi, Mehmet Akif Caddesi, 508. Sokak) ve Hürriyet Mahallesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09:00 ile 16:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yer: Yıldızlar Mahallesi (Şehit Er Zeki Toker Caddesi, Hasan Çavuş Sokak, Manastır Sokak)

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 12:00 ile 13:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yer: 29 Ekim Mahallesi (belirtilen sokaklar ve Atatürk Caddesi)

ÖDEMİŞ / İZMİR

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09:00 ile 17:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Bıçakçı (belirtilen küme evleri ve yayla yerleşimleri), Bademli, Pirinççi (Pirinççi Köyü iç yolu ve belirtilen küme evleri)

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09:30 ile 15:30 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yer: Cevizalan

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09:30 ile 15:30 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yer: Cevizalan

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 15:00 ile 16:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Çaylı (Düzalan Küme Evleri, Beydağ Ödemiş Yolu Caddesi) ve Alaşarlı

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 10:00 ile 14:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Umurbey, Emmioğlu, Hürriyet, Türkmen ve Üç Eylül

TORBALI / İZMİR

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09:00 ile 17:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Arslanlar, Çaybaşı, Eğerci, Pamukyazı, Şehitler ve Yeni Mahallesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09:00 ile 12:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Arslanlar (belirtilen sokak ve Bayındır Asfaltı Caddesi) ile Gazi Mustafa Kemal, Torbalı, Yedi Eylül ve Eğerci

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09:00 ile 17:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Karşıyaka, Eğerci, Çaybaşı, Arslanlar, Taşkesik, Yeni, Yedi Eylül ve Şehitler

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09:30 ile 17:30 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Sağlık (belirtilen sokaklar ve Sağlık Köyü iç yolu) ve Tulum (6355. Sokak)

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 11:00 ile 14:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Muratbey (belirtilen sokaklar) ve Cumhuriyet (Haluk Alpsü Bulvarı ve belirtilen sokaklar)

27 Şubat 2026

ALİAĞA / İZMİR

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 10:00 ile 16:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Mimar Sinan Mahallesi (belirtilen cadde ve sokaklar), Fatih Mahallesi (belirtilen cadde ve sokaklar), B. Hayrettin Paşa (29 Ekim Cumhuriyet Caddesi)

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09:00 ile 15:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Kültür Mahallesi (belirtilen sokak ve Çamlık Caddesi), Yalı Mahallesi (Karayerler Küme Evleri) ve Kurtuluş

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09:00 ile 15:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yer: Kapukaya (Kapukaya Küme Evleri, Kapıkaya Köyü İç Yolu, 21/11. Sokak, Kapukaya Karaahmetli Yolu Küme Evleri)

BUCA / İZMİR

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09:00 ile 16:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yer: Akıncılar Mahallesi

TORBALI / İZMİR

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 09:00 ile 10:00 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Cumhuriyet Mahallesi, Muratbey ve Torbalı

KONAK / İZMİR

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 03:00 ile 03:15 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Güzelyalı Mahallesi (İnönü Caddesi ve belirtilen sokaklar) ile Göztepe Mahallesi (belirtilen sokaklar)

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat 03:00 ile 03:15 arasında planlanmıştır.

Etkilenen yerler: Mehmet Ali Akman Mahallesi (İnönü Caddesi, Gürsel Aksel Bulvarı ve belirtilen sokaklar), Güzelyalı Mahallesi (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Mithatpaşa Caddesi ve belirtilen sokaklar) ve Göztepe Mahallesi (77. Sokak)