İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 21-22-23 Şubat! İzmir'de Kemalpaşa, Tire, Ödemiş elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21-22-23 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ŞUBAT

21 Şubat 2026 tarihinde İzmir genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır:

Dikili ilçesi Kabakum Mahallesi'nde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karşıyaka ilçesinde Cumhuriyet, Örnekköy ve Yalı mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Bayındır ilçesinde Arıkbaşı, Mektep, Çiftçigediği, İbrahimçavuş, Necati Uza, Havuzbaşı, Çırpı Cami, Arslanlar ve Kırbaş mahallelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik verilemeyecektir.

Buca ilçesinde Kozağaç, Yıldızlar ve Yıldız mahallelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Urla ilçesinde Kalabak Mahallesi'nde saat 10.00 ile 16.00 arasında; Yelki, Küçükkaya, Çamlı, Payamlı, Mustafa Kemal Paşa, Kahramandere ve Bademler mahallelerinde ise saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kemalpaşa ilçesinde Çınarköy, Sekiz Eylül ve Kızılüzüm mahallelerinde saat 10.00 ile 17.00 arasında; Yenikurudere, Sinancılar, Sarılar, Ovacık, Bağyurdu 29 Ekim ve Hisarlık mahallelerinde ise saat 11.00 ile 17.30 arasında kesinti yapılacaktır.

Menemen ilçesinde 85. Yıl Cumhuriyet, İnönü ve Gazi Mustafa Kemal mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Beydağ ilçesinde Halıköy, Bademli, Bıçakçı ve Pirinççi mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Ödemiş ilçesinde Yolüstü Mahallesi'nde saat 09.00 ile 15.00 arasında, Cevizalan Mahallesi'nde saat 09.30 ile 15.30 arasında, Anafartalar ve İnönü mahallelerinde ise saat 15.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tire ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerin büyük bölümünde saat 10.00 ile 16.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Karaburun ilçesi Sarpıncık Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik verilemeyecektir.

Menderes ilçesinde Değirmendere, Sancaklı ve Çileme mahallelerinde saat 10.00 ile 12.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Torbalı ilçesinde Eğerci, Taşkesik, Yeni, Yedi Eylül, Şehitler, Karşıyaka, Çaybaşı, Arslanlar ve Havuzbaşı mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında; Sağlık Mahallesi'nde saat 09.30 ile 17.30 arasında; Cumhuriyet ve Muratbey mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında; Yazıbaşı Mahallesi'nde saat 09.00 ile 13.00 arasında ve Subaşı Mahallesi'nde saat 14.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kiraz ilçesinde İstiklal ve Cumhuriyet mahallelerinde saat 10.00 ile 13.30 arasında kesinti yapılacaktır.

Bergama ilçesi Zeytindağ Mahallesi'nde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi'nde saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Güzelbahçe ilçesinde Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik verilemeyecektir.

Bornova ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'nde saat 15.00 ile 17.00 arasında; Kazımdirik Mahallesi'nde ise saat 01.00 ile 01.30 arasında kesinti yapılacaktır.

Aliağa ilçesinde Kültür, Yalı ve Kurtuluş mahallelerinde saat 10.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT

22 Şubat 2026 tarihinde de İzmir'in birçok ilçesinde planlı bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yapılacaktır:

Kemalpaşa ilçesinde Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ile Ulucak İstiklal ve Ulucak Cumhuriyet mahallelerinde saat 07.00 ile 12.00 arasında kesinti uygulanacaktır. Bağyurdu Yeni, Ören 75. Yıl Cumhuriyet ve Yiğitler mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında; Aşağıkızılca, Yukarıkızılca Merkez, Mehmet Akif Ersoy, Çambel, Akalan ve Sütçüler mahallelerinde ise saat 10.00 ile 13.00 arasında elektrik verilemeyecektir.

Menemen ilçesinde İnönü Mahallesi'nde saat 09.00 ile 15.00 arasında, Günerli Mahallesi'nde ise saat 09.30 ile 15.30 arasında kesinti yapılacaktır.

Bergama ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bornova ilçesinde Erzene, Ergene ve Kazımdirik mahallelerinde saat 01.00 ile 01.30 arasında ve 16.00 ile 16.30 arasında; ayrıca Erzene Mahallesi'nde saat 09.00 ile 16.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik verilemeyecektir.

Gaziemir ilçesi Fatih Mahallesi'nde saat 09.00 ile 14.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Ödemiş ilçesinde Alaşarlı, Çaylı ve Kaymakçı mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında; Horzum ve İnönü mahallelerinde saat 10.00 ile 14.00 arasında; Hürriyet Mahallesi'nde ise saat 15.00 ile 17.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik verilemeyecektir.

Karaburun ilçesi Eğlenhoca Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Seferihisar ilçesinde Orhanlı, Turabiye, Tepecik, Cumhuriyet, Atatürk, Kuyucak, Kavakdere ve Beyler mahallelerinde saat 09.00 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Torbalı ilçesinde Subaşı, Atalan ve Göllüce mahallelerinde saat 08.00 ile 14.00 arasında; Torbalı merkez, Yedi Eylül ve Çapak mahallelerinde saat 08.00 ile 14.00 arasında; Yedi Eylül ve çevresinde ise saat 14.00 ile 20.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Kınık ilçesinde Kaşıkçı, İslamsaray, Kurtuluş, Sucahlı ve Yayakent mahallelerinde saat 13.00 ile 16.00 arasında elektrik verilemeyecektir.

23 ŞUBAT İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Şubat 2026 tarihinde de İzmir genelinde planlı elektrik kesintileri devam edecektir:

Çiğli ilçesinde Cumhuriyet ve Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Urla ilçesi Kalabak Mahallesi'nde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik verilemeyecektir.

Aliağa ilçesinde Şakran Sayfiye ve Bozköy mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Bergama ilçesinde İncecikler Mahallesi'nde saat 11.00 ile 17.00 arasında, Zeytindağ Mahallesi'nde ise saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kemalpaşa ilçesinde Ören 75. Yıl Cumhuriyet, Yiğitler ve Ören Egemen mahallelerinde saat 09.00 ile 12.00 arasında ve 13.00 ile 16.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde saat 09.00 ile 10.00 arasında elektrik verilemeyecektir.

Menemen ilçesinde Kazım Dirik Mahallesi'nde saat 10.00 ile 12.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Ödemiş ilçesinde Gölcük, Çağlayan, Bayırlı, Oğuzlar, Mursallı ve Dolaylar mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında; Emirli ve Mescitli mahallelerinde ise saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Buca ilçesinde Kozağaç ve Dumlupınar mahallelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Konak ilçesinde Esentepe, Üçkuyular, Poligon, Muammer Akar, General Kazım Özalp, Fahrettin Altay, Esenyalı, Basın Sitesi, Onur, Fevzi Çakmak, Çetin Emeç, Güzelyalı ve Göztepe mahallelerinde saat 03.00 ile 03.15 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Menemen ilçesinde 85. Yıl Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik verilemeyecektir.